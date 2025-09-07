Regresa la Oktoberfest Vallecana con pasacalles, rock, música celta, charlas, catas y mucha cerveza

Puente de Vallecas recupera una de sus celebraciones más populares con la VII Oktoberfest Vallecana con más jornadas de celebración: del 11 al 21 de septiembre. Este año no se interrumpirá los días de diario. Una iniciativa de la Asociación Cultural Vallecana de la Cerveza (AC/VC) que se está realizando desde hace ya casi seis años para revitalizar el bulevar de Peña Gorbea con diferentes propuestas abiertas a toda la ciudadanía.

Sin embargo, en esta edición (y al igual que la anterior) la Oktoberfest Vallekana tendrá lugar en las pistas deportivas del Parque Javier de Miguel, muy próximas a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El acceso es gratuito y el horario será de 13:00 a 24:00 horas (de domingo a jueves) y de 13:00 a 01:00 horas (viernes y sábado). Únicamente se sirve la cerveza en el vaso oficial del festival que cuesta 1 euro.

Además de cientos de litros de cerveza, la Oktoberfest contará con diversas actividades infantiles y con un festival de música celta, conocido como Magicéltica, que reunirá a conocidas bandas. Junto con estas actuaciones se organizará un pasacalles diario para toda la familia. A esta programación cultural se sumarán conciertos de grupos rockeros del barrio. Se podrá disfrutar de todo esto bajo una gran carpa al estilo alemán con bancos y mesas de madera bávaros.

Una réplica venida directamente de Múnich

La singularidad de la Oktoberfest Vallecana se basa en importar toda su infraestructura desde Alemania: carpas, mesas de madera e incluso los 21 grifos, en los que se tirarán cuatro tipos de cervezas diferentes (Hofbräu München Oktoberfest, Hofbräu München Dunkel, Weihenstephan Festbier y Weihenstephan Hefe Weiss) y que estarán distribuidos a lo largo del bulevar. Se dispensarán en tres tamaños: vaso de plástico, jarra de medio litro y mass de 1 litro. Y también habrá opciones sin alcohol.

Además, se instalarán cuatro food trucks que servirán auténticas salchichas alemanas y otros platos gourmet, y habrá charlas cerveceras, catas para descubrir nuevos sabores, presentaciones y apertura de barriles especiales. El concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ya mostró en la edición pasada su convencimiento de que “la Oktoberfest será un referente que impulse la actividad en el bulevar y servirá como ejemplo de que la colaboración público-privada puede funcionar en beneficio de la ciudadanía”.

Oktoberfest

El Oktoberfest es un festival que se celebra popularmente entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich desde 1810.​​ Es considerada la fiesta más grande de Alemania y una de las mayores del mundo. Ahora esta festividad llega a Vallecas para dar a conocer la cultura bávara, bailar al ritmo de la música de polka y por supuesto, poder probar su deliciosa cerveza.