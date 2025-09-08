Cibeles da la bienvenida a Meritxell Tizón (PSOE) y despide a Félix López Rey (Más Madrid)

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid ha dado la bienvenida esta mañana de lunes, 8 de septiembre, a Meritxell Tizón como nueva concejala del Grupo Municipal Socialista (PSOE), que ha tomado posesión tras prometer su cargo.

Lo hace en sustitución de la edil Soledad Murillo, que abandona el Grupo para incorporarse a un proyecto de investigación puesto en marcha por varias universidades públicas. Desde el PSOE han querido agradecer a Soledad su «trabajo, compromiso y entrega en estos años de intensa labor municipal, así como su defensa constante de una ciudad más igualitaria, más feminista, justa y con políticas públicas centradas en el bienestar común».

Tizón es periodista y desde 2022 ocupa la Secretaría General del PSOE en el distrito de Fuencarral-El Pardo, cargo que compagina con la Secretaría de Coordinación del PSOE en la ciudad de Madrid desde el pasado mes de abril. Es vecina de Montecarmelo y ha sido portavoz de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el distrito desde 2019.

Félix López Rey

Por su lado, el Pleno de Cibeles ha certificado la marcha el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Félix López Rey, que ya anunció hace unos meses que abandonaba la política institucional.

Desde su grupo municipal han querido mostrar «palabras de elogio y agradecimiento para su concejal Félix López Rey. Por su dedicación, su lucha vecinal y su incalculable experiencia que, durante más de seis años, ha compartido con la formación». Vecino del madrileño barrio de Orcasitas, con más de medio siglo como activista en la fundación y posterior desarrollo del movimiento asociativo de la capital, López Rey ha decidido dar un paso a un lado de la política institucional. Y el Grupo Municipal de Más Madrid, que lidera Rita Maestre, «respeta esta decisión, por supuesto, sabiendo que la aportación de Félix López Rey al grupo municipal ha sido de un inmenso valor».

