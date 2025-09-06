Piden 13 años de cárcel para un acusado de intentar asesinar a puñaladas a su pareja en un hotel de Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 13 años de prisión para I. C. S., un hombre de 34 años de edad que acuchilló y golpeó a su por entonces pareja de 48 años en la habitación de un hotel hasta creer que había muerto. Sin embargo, la víctima logró abrir la puerta de la habitación y dirigirse al pasillo de la planta primera “desplomándose en el suelo” donde fue socorrida por las personas que estaban allí alojadas.

Las lesiones fueron de tal gravedad que la mujer hubiera muerto “de no haber recibido inmediata asistencia médica”. La Fiscalía tiene señalado el juicio para el día jueves 11 de septiembre, a las 10:00 horas, en la sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de tentativa de asesinato y otro de hurto.

El escrito de calificación refleja que I. C. S. mantuvo una relación sentimental con la víctima, sin llegar a convivir juntos, y que en el contexto de dicha relación, la tarde del 1 de septiembre de 2023 la pareja quedó para dirigirse a continuación a un hotel ubicado en la calle de San Bernardo de Madrid donde pasaron la noche “que transcurrió con la más absoluta normalidad, manteniendo ambos relaciones sexuales consentidas”.

A la mañana siguiente, aprovechando que M. E. V. G. se había introducido en el cuarto de baño para ducharse, y sabiendo que ella había cobrado su salario en metálico el día anterior, el acusado rebuscó en su bolso, extrajo su cartera y se apropió de unos 800 o 900 euros. Tras salir del baño la mujer vio la billetera fuera del bolso y se percató de que estaba vacía por lo que reclamó al acusado el dinero que le había sustraído.

Poco después, mientras la mujer se vestía, el acusado se le abalanzó por detrás con un cuchillo de cocina y le asestó una cuchillada por la espalda. La víctima, entonces, comenzó a gritar: “¿Qué haces?, ¡Para!, ¡Por favor, no me mates!”, mientras que el acusado continuó con su “persistente” y “reiterada embestida” produciéndole cortes en el cuello y en el rostro mientras le tapaba su boca para evitar que gritara. En un claro intento de salvar su vida, la mujer trató de arrebatarle el arma blanca “parando con sus manos las cuchilladas que le lanzaba, sufriendo múltiples cortes en ambas muñecas, manos y antebrazos”.

Ante la imposibilidad de hacerse con el cuchillo, la mujer intentó sin éxito alcanzar la puerta de la habitación para solicitar ayuda. Por el contario, el acusado consiguió llevarle hasta el cuarto de baño, donde la empujó bruscamente hacia la bañera, haciéndole caer en su interior, donde siguió golpeándola hasta que creyó que había muerto. Poco después de que el acusado abandonara del cuarto de baño, la víctima salió de la bañera, llegó hasta la puerta de la habitación, la abrió, y a continuación se dirigió al pasillo de la planta primera del hotel, “totalmente desnuda”, desplomándose en el suelo donde fue asistida por las personas que allí se encontraban.

I.C. S. fue detenido en la habitación número 102 del hotel. Antes del arresto había arrojado el cuchillo detrás de la nevera ubicada bajo la mesa de escritorio existente en la habitación donde fue localizado por la Policía ese mismo día. El acusado se encuentra en situación de prisión provisional desde hace dos años.