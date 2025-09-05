Macroperación contra la droga en Madrid: desmantelados 17 puntos de venta con 43 detenidos

La Policía Nacional ha desmantelado otros 17 puntos de venta de sustancias estupefacientes durante el periodo estival, en lo que ha sido la cuarta macrooperación del año contra hechos delictivos de estas características.

Se han llevado a cabo once operaciones policiales desarrolladas en las localidades de Parla y Torrejón de Ardoz, así como en los distritos de Puente de Vallecas, Centro, San Blas-Canillejas, Carabanchel, Villaverde y Fuencarral-El Pardo, que se han saldado con la detención de 43 personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública. Han podido ser incautadas diferentes tipos de sustancias estupefacientes -desde cocaína y heroína hasta drogas sintéticas- y la cantidad de dinero en efectivo hallada supera los 60.000 euros.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid en su firme compromiso en la lucha contra los narcopisos, no cesa en la investigación y esclarecimiento de este tipo de infracciones penales.

Gran desmantelamiento en Puente de Vallecas con garrafas de aceite incluidas

En Puente de Vallecas, la Policía Nacional en una operación conjunta con Policía Municipal, ha detenido a 12 personas en cuatro entradas y registros simultáneos. Formaron parte del dispositivo agentes de la Comisaría de Policía Nacional de este distrito, junto a UPR, Guías Caninos, GOIT y agentes de la Policía Municipal.

Los domicilios contaban con fuertes medidas de seguridad consistentes en puertas blindadas y rejas de refuerzo. Se encontraron casi 50.000 euros y distintos tipos de armas blancas y de fuego, además de dispositivos electrónicos y joyas. Entre los efectos intervenidos también se localizaron tres garrafas y varias botellas de aceite con alarmas antirrobo.

Días después en otro domicilio del distrito, se originó un incendio que una vez sofocado, permitió a los policías encontrar 12 patinetes y bicicletas eléctricas junto a varias baterías. En el interior se encontraron varias bolsas de plástico conteniendo diferentes sustancias estupefacientes y utensilios utilizados para la elaboración y distribución.

Desarticulación de dos narcopisos y un narcolocal en sólo 5 días

En el distrito de Centro, se inició una investigación tras las diversas quejas de los vecinos de un piso, por el trasiego de personas consumiendo sustancias estupefacientes, que generaba una situación de insalubridad e inseguridad por la multitud de peleas originadas, en las que se amedrentaba a los residentes, situación que hacía insostenible la convivencia. Avanzadas las pesquisas, se solicitó la entrada y registro de la vivienda, en la que se encontraron distintas sustancias estupefacientes, tales como hachís y marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Además, se realizó un registro en un local a nombre del detenido, donde guardaba distintas variedades de armas y municiones.

Pocos días después, se llevó a cabo otra intervención conjunta entre Policía Nacional y Policía Municipal en otro domicilio dedicado a la elaboración, venta y distribución de seis tipos de sustancias estupefacientes, como marihuana, mefedrona, ketamina, cocaína, 2CB, y éxtasis. Se pudieron localizar útiles destinados a la mezcla y ocultación de dosis.

Droga oculta tras una balda de la nevera

Han sido detenidos un hombre y una mujer que utilizaban su piso céntrico ubicado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, como punto activo de venta de droga. Los agentes constataron que diferentes grupos de personas realizaban una breve llamada telefónica, para acto seguido llamar al telefonillo de la vivienda y permanecer en ella un corto periodo de tiempo. Todas estas estas precauciones eran tomadas como medida de seguridad para no ser descubiertos.

Avanzada la investigación, se llevó a cabo la entrada y registro, localizando droga escondida detrás de los alimentos situados en una balda del frigorífico. También se incautaron dos machetes de grandes dimensiones y más de 1500 euros en efectivo. Además, había numerosos útiles para la venta y distribución de las sustancias estupefacientes.

Cinco domicilios desmantelados y nueve personas detenidas en San Blas-Canillejas

Dos de las viviendas contaban con infraestructuras idóneas para este tipo de actividad delictiva, tales como ventiladores, aires acondicionados, filtros, extractores y un enganche a la luz de manera ilegal, lo que permitía el cultivo y mantenimiento de la plantación. En el interior de una de las casas se encontraron más de 240 plantas de marihuana, todas en estado completo de floración, tres armas cortas y de airsoft, terminales móviles, dinero en efectivo, además de otras drogas como hachís, heroína y cocaína.

Las otras tres entradas y registros se realizaron pasados siete días. En este caso el modus operandi consistía en utilizar a personas de aspecto toxicómano para realizar funciones de custodia de inmuebles, vigilancia exterior, detección de la presencia policial e incluso transporte de dinero. Pernoctaban en el domicilio que utilizaban como narcopiso, para evitar robos o que otros grupos criminales pudiendo hacerse el control del lugar.

Los investigadores comprobaron que había otras dos viviendas vinculadas, encontrándose en el interior dinero obtenido mediante la venta de sustancias estupefacientes, así como otros efectos relacionados con la actividad ilícita, dos armas de fuego simuladas, una defensa policial y un cuchillo de grandes dimensiones. Ambas operaciones se saldaron con la detención de nueve personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, además del tráfico de drogas.

Además de los anteriores, se han practicado varias entradas y registros en otros puntos de la Comunidad de Madrid. En el distrito de Villaverde se estableció un dispositivo en torno a una vivienda que era utilizada para la venta y distribución de cocaína y heroína, desde donde se cubría la demanda diaria de clientes, localizándose en su interior una cantidad de más de 1400 euros.

En la localidad de Parla, se han detenido a seis personas en dos registros diferentes, uno realizado en un narcolocal y otro en una vivienda situada en un pueblo de Toledo. En el distrito de Carabanchel, se ha desarticulado un punto de suministro y consumo in situ de droga que actuaba como un servicio de venta a demanda individualizada en cada caso y un gran número de efectos que eran usados como moneda de intercambio para conseguir las dosis diarias.

En el distrito de Fuencarral-El Pardo, se localizó en un armario de la vivienda un sustrato arenoso sobre el que estaba creciendo una variedad de hongos alucinógenos y una libreta con la receta en la que se detallaban las sustancias y cantidades necesarias para la elaboración de MDMA.

Por todo ello, este amplio macrooperativo ha finalizado con un total de 43 personas detenidas, desmantelándose 17 puntos de venta de droga e incautándose diferentes tipos de sustancias estupefacientes, tales como cocaína, hachís, marihuana, éxtasis, mefedrona, ketamina y 2CB.