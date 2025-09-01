Detenidos la dueña y el encargado de un bar de Puente de Vallecas por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos personas, el encargado (40 años de edad y nacionalidad española) y la dueña (37 años de edad y nacionalidad holandesa) de un bar en el distrito de Puente de Vallecas, por un presunto delito contra la salud pública tras encontrar en su interior sustancias estupefacientes, objetos robados y dos navajas.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8 de la tarde del jueves en un bar ubicado en el número 2 de la calle de la Cordillera de Cuera, junto al Parque de Amós Acero. Agentes municipales acudieron al establecimiento tras varias quejas ciudadanas sobre tráfico de drogas, que propiciaron una inspección.

Durante la inspección del bar, los policías encontraron varios teléfonos móviles, diversas camisetas de fútbol y un bolso marca Tous aún con las etiquetas de la tienda y las alarmas antirrobo tapadas con papel de aluminio para evitar que saltasen.

Ya en la cocina localizaron una báscula de precisión, gran cantidad de bolsas plásticas con cierre ‘zip’ y diversos útiles de preparación. En ese momento, acudió la dueña del establecimiento, una mujer de 37 años de edad y nacionalidad holandesa, que accedió al almacén.

Allí es donde los funcionarios encontraron dos bolsas con sustancia de color blanco, resultando ser 283 gramos y 17 gramos de cocaína, respectivamente. Tras solicitar la presencia de la Unidad Canina, revisaron el establecimiento y los perros marcaron al encargado del bar, de 40 años de edad y nacionalidad española, que tenía en su bolsillo casi 1.000 euros en efectivo.

Finalmente, el encargado de 40 años de edad y nacionalidad española y la dueña de 37 años de edad y nacionalidad holandesa han sido detenidos acusados de un presunto delito contra la salud pública.