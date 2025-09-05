Las bibliotecas madrileñas y CSIC lanzan clubes de lectura para descubrir la ciencia de forma amena y gratuita (inscripciones abiertas)

Las bibliotecas públicas municipales y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) comienzan el curso con una invitación a sumergirse en la ciencia a través de los libros: los clubes de lectura ‘Entre líneas y ciencia’. La iniciativa, que se desarrollará de octubre a diciembre en ocho bibliotecas públicas municipales, anima al público lector a acercarse a la investigación de forma amena y entretenida a través de encuentros con una decena de investigadores del CSIC que han escrito o colaborado en libros de divulgación.

En concreto, ‘Entre líneas y ciencia’ ofrece cuatro clubes de lectura para personas adultas y otros cuatro para familias, todos ellos de inscripción gratuita. Los primeros incluyen tres encuentros en torno a títulos de la colección ¿Qué sabemos de?, mientras que los segundos consisten en un taller relacionado con los libros de la serie Mentes curiosas. Curiosas mentes. La búsqueda de vida extraterrestre, la inteligencia artificial o el sentido del olfato serán algunos de los temas abordados en los clubes.

Entender la salud global y explorar el universo

Los clubes de lectura para adultos invitan a conocer la actualidad científica, sus procesos y su impacto social en dos grandes ámbitos de la investigación: la salud global y la exploración del universo.

En relación con la salud global, abordarán la aplicación de la Inteligencia Artificial en este ámbito, el ejercicio que resulta beneficioso para nuestro cerebro y nuestro cuerpo y las consecuencias del cambio global y las estrategias para frenarlo. Estarán guiados por José Luis Trejo, investigador del Instituto Cajal (IC-CSIC) y coautor de El cerebro en movimiento; Lara Lloret, científica del Instituto de Física de Cantabria (IFIC-CSIC-UC) y coautora de Inteligencia artificial y medicina; y los tres autores de La salud planetaria: los investigadores Fernando Valladares, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Adrián Escudero, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Xiomara Cantera, responsable de comunicación del MNCN-CSIC. Este club de lectura tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal (BPM) Francisco Ibáñez y la BPM Francisco Ayala. Irene Lapuerta, de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana (VACC) del CSIC, será la moderadora.

Por su parte, el bloque dedicado al cosmos invita a explorar algunas de las grandes incógnitas del universo: desde las razones que sostienen la posibilidad de vida extraterrestre hasta una ruta insólita que enlaza fenómenos astronómicos —como agujeros negros o nebulosas— con hitos de la evolución humana, como la expansión del Homo sapiens. Además, propone reflexionar sobre la contaminación lumínica, una amenaza creciente para la observación del cielo, los ecosistemas y la propia salud.

Los encuentros contarán con la presencia de Ester Lázaro, investigadora del Centro de Astrobiología (CAB-CSIC-INTA); Enrique Pérez Montero, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), y Juan Gibaja, de la Institución Milá y Fontanals (IMF-CSIC), autores de Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria; y Alicia Pelegrina, responsable de la Oficina Técnica Severo Ochoa del IAA-CSIC. Las personas usuarias de la BPM Ángel González y la BPM San Blas podrán inscribirse en este club pensado para lectores exploradores y moderado por Adriana Murad, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Entre bichos y olores

Las criaturas que no pagan las facturas ni ponen lavadoras, pero conviven en nuestros hogares, y los olores (malos y buenos) que percibimos son el eje de la programación para familias de ‘Entre líneas y ciencia’. Los protagonistas de los dos primeros números de la colección de álbum ilustrado Mentes curiosas. Curiosas mentes darán mucho que hablar en las cuatro sesiones pensadas para mayores y pequeños. Ilustración, ciencia y humor se unen en estos encuentros a medio camino entre club de lectura y taller donde el personal investigador del CSIC explicará el funcionamiento del sentido del olfato y presentará la asombrosa biodiversidad que existe en nuestras viviendas.

Oler. Aromas, esencias, hedores y pestilencias, un libro escrito e ilustrado por Berta Páramo y asesorado por Laura López-Mascaraque, neurocientífica del IC-CSIC, servirá de guía para aprender por qué las naranjas huelen y el azúcar no o cuál ha sido el peor olor de la historia. A partir de preguntas y curiosidades, las familias recorrerán el camino que lleva a las moléculas del aire a convertirse en olores en nuestro cerebro. Además, pondrán a prueba sus narices con una experiencia olfativa muy especial. Las bibliotecas públicas municipales Miguel Delibes y María Lejárraga acogerán esta actividad familiar moderada por Carmen Guerrero, de la VACC.

El pececillo de plata, la mosca doméstica o la araña patilarga son algunos de los compañeros de piso habituales que aparecen en el libro Bichos. La jungla en casa, ilustrado y escrito por Berta Páramo con el asesoramiento científico de Óscar Soriano, investigador del MNCN-CSIC. Con la ayuda de ambos, jóvenes y adultos averiguarán la asombrosa biodiversidad que existe en nuestras viviendas, porque, por muy limpia que esté nuestra casa, en ella habitan criaturas de todo tipo. Las bibliotecas públicas municipales Gerardo Diego y la Mario Vargas Llosa serán los escenarios donde conocer los nombres, formas y costumbres de esos habitantes tan singulares.

Inscripciones abiertas

Ya está abierta la inscripción para participar en todos los clubes de lectura. Toda la información detallada sobre fechas, autores y títulos está disponible en la página web de las bibliotecas públicas municipales. Esta primera edición se lanza como una iniciativa piloto y pretende extender su programación a lo largo del curso académico con más temas y títulos científicos.