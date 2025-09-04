Ryanair amplía gratis desde hoy el equipaje de mano permitido

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha confirmado este jueves, 4 de septiembre, que ha completado la instalación de medidores de equipaje de mano más grandes en 235 aeropuertos de toda Europa. A partir de hoy, jueves 4 de septiembre, todos los pasajeros de Ryanair pueden llevar un equipaje de mano más grande y gratuito (40 x 30 x 20 cm), un 33 % más grande que el equipaje de mano estándar establecido por la UE (40 x 30 x 15 cm).
Ryanair permite a cada pasajero llevar a bordo una pieza de equipaje de mano gratuita, pero ésta debe caber debajo del asiento del pasajero. Si los pasajeros desean viajar con una pieza de equipaje de mano adicional, pueden hacerlo adquiriendo el servicio Priority Boarding de Ryanair.
Dara Brady, CMO de Ryanair, ha declarado que «a partir de hoy (jueves, 4 de septiembre), el nuevo equipaje de mano gratuito de Ryanair es un 33 % más grande que el estándar establecido por la UE. Hemos modificado el tamaño de los medidores de equipaje en todos los aeropuertos para adaptarlos a este equipaje de mano gratuito más grande. Todos los pasajeros que deseen llevar una segunda pieza de equipaje de mano pueden hacerlo utilizando nuestro servicio Priority Boarding».
«Además, los pasajeros también pueden solicitar la facturación de equipaje durante el proceso de reserva. Esperamos que nuestros clientes disfruten de estas piezas de equipaje de mano gratuitas más grandes, pero cualquier pasajero que no cumpla con estos nuevos y generosos límites deberá pagar la tarifa de facturación de equipaje en la puerta de embarque”, ha subrayado.
