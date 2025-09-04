Madrid constituye el Comité de Evaluación que regulará el Sandbox en la ciudad

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado la creación del Comité de Evaluación para garantizar el correcto funcionamiento de la ordenanza Sandbox en la ciudad y, de este modo, que las pruebas o soluciones tecnológicas en entornos reales se desarrollen de forma segura, eficaz y alineada con el interés público, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

La ordenanza Sandbox, por la que se regula el entorno controlado de pruebas de proyectos innovadores de la capital, fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 28 de enero, con el objetivo de proporcionar un marco jurídico adecuado para testar con carácter limitado funcionalidades, productos y soluciones garantizando que la innovación se desarrolle de forma segura. Este espacio permitirá que empresas, startups y otros agentes prueben nuevas soluciones tecnológicas, pero bajo supervisión, antes de su posible implantación a gran escala.

El Comité de Evaluación, como órgano colegiado de carácter de seguimiento, asesoramiento, coordinación y control, tendrá como función principal estudiar, valorar y hacer seguimiento de las solicitudes de acceso al Sandbox. Además, designará a los monitores encargados de supervisar cada iniciativa y también podrá emitir informes y recomendaciones sobre la evolución de los proyectos.

La creación del Comité, compuesto por representantes de distintas áreas del Consistorio, no implicará costes adicionales ni requerirá nuevos recursos, ya que se apoyará en el personal y medios existentes del Ayuntamiento.

Primeras convocatorias

Tras la aprobación de esta ordenanza en el Pleno municipal, el Ayuntamiento de Madrid habilitó un espacio en sede electrónica para recibir proyectos y propuestas que quieran formar parte del Sandbox y así detectar los campos de interés para lanzar las primeras convocatorias.

Dichas convocatorias serán temáticas (sostenibilidad, movilidad, digitalización…) y se irán publicando progresivamente en función de las necesidades de prueba detectadas. Se espera que la primera de estas convocatorias públicas se abra antes de finalizar el presente año.