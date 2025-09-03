Tarde caótica en Cercanías con trenes parados y viajeros en las vías en Atocha

Una incidencia en el suministro eléctrico ha provocado este miércoles, 3 de septiembre, retrasos e interrupciones parciales en varias líneas de Cercanías Madrid, especialmente en el tramo entre Atocha y Vallecas. El problema comenzó alrededor de las 19:17 horas, cuando una caída de tensión ajena a la infraestructura ferroviaria dejó sin energía ese sector de la red.

Pese a que la alimentación eléctrica fue restablecida en unos 30 minutos, la circulación de trenes no pudo reanudarse de inmediato debido a que algunos viajeros, al verse retenidos en los convoyes, activaron los mecanismos de emergencia y descendieron a las vías por su cuenta, lo que obligó a interrumpir el servicio por motivos de seguridad.

Las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10 fueron las más afectadas por la parada temporal, junto con un tren de Media Distancia que debía salir hacia Jaén a las 19:19 horas. Personal de Renfe y Adif, en colaboración con cuerpos de seguridad, trabajó en el lugar para evacuar a los pasajeros y garantizar su traslado seguro a la estación.

El servicio comenzó a normalizarse progresivamente una vez despejadas las vías, aunque se registraron demoras acumuladas en varios trayectos. Las compañías ferroviarias mantienen la investigación abierta para determinar las causas exactas de la incidencia en el suministro.