ChamartínDistritosNoticias

Un motorista grave arrollado por un taxi que se ha dado a la fuga en Chamartín

Gacetín Madrid

Un motorista de unos 35 años de edad ha resultado herido grave esta madrugada de jueves, 4 de septiembre, tras ser arrollado por un taxi que se ha dado a la fuga, cuando circulaba por el distrito madrileño de Chamartín.

Los hechos han ocurrido en el cruce de la calle de Príncipe de Vergara con la calle de Francisco Silvela, en Chamartín. Al parecer, y según testigos, una motocicleta ha sido arrollada por un taxista que se habría saltado el semáforo, para a continuación no detenerse y emprender la huida.

Como consecuencia del arrollamiento, la víctima ha sufrido múltiples traumatismos, quedando tendida en la calzada. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido al motorista, que tras ser estabilizado ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro y así poder localizar al conductor del taxi fugado.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El festival de música indie ‘Indyspensable’ regresa a...

Madrid acoge este domingo 7 una nueva exhibición...

Madrid Río acoge este sábado un concierto gratuito...

Las asociaciones vecinales piden a Almeida que no...

Estos son los tres distritos de Madrid donde...

Madrid gasta 179 euros por persona menos en...

Arranca la ruta de la tapa ‘Ven a...

FRAVM pide la paralización del proyecto de urbanización...

El Gobierno de Almeida da 1,3 millones de...

Tres nuevas líneas gratuitas de EMT ante el...

Comentarios