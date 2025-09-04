Un motorista grave arrollado por un taxi que se ha dado a la fuga en Chamartín

Un motorista de unos 35 años de edad ha resultado herido grave esta madrugada de jueves, 4 de septiembre, tras ser arrollado por un taxi que se ha dado a la fuga, cuando circulaba por el distrito madrileño de Chamartín.

Los hechos han ocurrido en el cruce de la calle de Príncipe de Vergara con la calle de Francisco Silvela, en Chamartín. Al parecer, y según testigos, una motocicleta ha sido arrollada por un taxista que se habría saltado el semáforo, para a continuación no detenerse y emprender la huida.

Como consecuencia del arrollamiento, la víctima ha sufrido múltiples traumatismos, quedando tendida en la calzada. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido al motorista, que tras ser estabilizado ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro y así poder localizar al conductor del taxi fugado.