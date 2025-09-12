Pillan intentando salir del país al taxista fugado tras atropellar gravemente a un motorista en Madrid

El taxista que atropelló gravemente a un motorista el pasado 4 de septiembre en el distrito madrileño de Chamartín, provocándole la amputación de un pie, y que posteriormente se dio a la fuga, ha sido detenido intentando huir a Marruecos, donde reside su familia.

Los hechos ocurrieron de madrugada en el cruce de la calle de Príncipe de Vergara con la calle de Francisco Silvela, en Chamartín. Al parecer, y según testigos, una motocicleta fue arrollada por un taxista que se habría saltado el semáforo, para a continuación detenerse un momento y bajarse del coche, aunque inmediatamente volverse a subir y emprender la huida.

Como consecuencia del arrollamiento, la víctima sufrió múltiples traumatismos y la amputación del pie izquierdo, quedando tendida en la calzada. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron al motorista, que tras ser estabilizado fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave. La moto continuó arrastrándose durante unos 20 metros hasta colisionar contra un árbol.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro y así poder localizar al conductor del taxi fugado. Testigos presenciales lograron apuntar la matrícula del taxi fugado.

Con todo ello, los policías equipados con material antidisturbios acudieron al domicilio del sujeto, de nacionalidad marroquí, aunque este ya se había marchado tras coger algunas pertenencias. Tras realizarle un seguimiento, fue finalmente interceptado y detenido esta tarde de jueves, 11 de septiembre, en Almería cuando intentaba marchar a su país, donde reside su mujer y sus hijos.

Finalmente, el individuo ha pasado a disposición judicial acusado de un presunto delito de lesiones y otro de abandono del lugar del accidente. El arrestado era empleado del propietario de la licencia de taxi.