Madrid destinará 7,7 millones de euros a programas sociales en Latina, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas

La Junta de Gobierno ha aprobado un gasto de más de 7,7 millones de euros (7.702.300) para diferentes contratos de servicios que se prestarán en cinco distritos del sureste de la capital (los de Latina, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas) para abordar diversas necesidades relativas al bienestar de los ciudadanos, especialmente al de los niños, familias y personas mayores, según ha informado hoy en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Actividades extraescolares en Latina

Así, en el distrito de Latina se desarrollará un programa de actividades extraescolares municipales en los 20 colegios públicos de educación infantil y primaria y en un centro público de educación especial, con un gasto plurianual de más de 1,1 millones de euros (1.139.284), lo que supone un 45,7 % más que en el anterior contrato. Estas actividades se ejecutarán desde este mes de septiembre.

Esta programación extraescolar gratuita pretende contribuir al desarrollo integral del alumnado, ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral, compensar desigualdades en materia educativa, aprovechar la infraestructura escolar y promover un ocio inclusivo para los chavales con necesidades especiales. Las actividades propuestas se realizarán en horario de mañana y tarde, y las ludotecas podrán ser en inglés. Las actividades físicas incluyen psicomotricidad, expresión corporal o predeporte. Las artísticas comprenden teatro o manualidades, mientras que las actividades de apoyo y refuerzo aglutinan animación a la lectura, biblioteca, apoyo en tareas escolares, refuerzo educativo y refuerzo de lengua inglesa.

Campamentos de ocio saludable para los menores de Puente de Vallecas

En el distrito de Puente de Vallecas se ha aprobado el contrato para la organización y desarrollo de campamentos para menores de 13 a 17 años, con un gasto plurianual de 625.487 euros. El plazo de ejecución será de 24 meses prorrogable, con fecha prevista de inicio el próximo mes de febrero.

Estas actividades de carácter lúdico, social y educativo con menores y adolescentes durante los periodos no lectivos persiguen el doble objetivo de prevenir situaciones de riesgo y ofrecer un ocio saludable en los periodos no lectivos. Habrá un total de 480 plazas en los cinco periodos para que los niños vivan una experiencia lúdica y educativa en lugares fuera de la región, ya sea en el medio rural o en la playa. Durante los campamentos, los pequeños realizarán actividades multiaventura en medio natural, experiencias de conocimiento del medio rural, deporte, actividades de creatividad, veladas nocturnas, actividades de sensibilización y otras.

Acompañamiento e integración en Villaverde

Mientras, en Villaverde se ha aprobado destinar 639.600 euros para prorrogar, hasta noviembre de 2027, el contrato de intervención socioeducativa para el acompañamiento en la integración habitacional que finaliza este noviembre. Esta intervención tiene lugar en la Colonia Marconi y en otras zonas del distrito donde se encuentran familias en situación de especial vulnerabilidad relacionada con la vivienda. El servicio les ofrece soporte profesional, técnico y material con trabajadores sociales, que realizan una labor de acompañamiento, prevención de riesgos, asesoramiento jurídico y mediación.

Entre 2018 y 2024, los servicios sociales de Atención Social Primaria de este distrito detectaron un total de 2.835 unidades familiares en situación de vulnerabilidad habitacional.

Deporte y cultura en Villa de Vallecas

Dos de estos acuerdos benefician al distrito de Villa de Vallecas: la autorización de un contrato para la prestación de servicios deportivos y complementarios en el Centro Deportivo Municipal Juan de Dios Román, por valor de casi 4 millones de euros (3.993.977) y la impartición de talleres en el centro sociocultural Francisco Fatou y en el centro cultural Zazuar (583.000).

En el Centro Deportivo Municipal Juan de Dios Román se prestarán servicios deportivos, de salvamento y socorrismo, sanitarios, de medicina deportiva, de administración y taquilla, entre otros, con el objetivo de promover la actividad física y deportiva a los vecinos. Mientras, en los dos centros culturales se impartirán talleres de ocio educativo y animación sociocultural relacionadas con las áreas de artes plásticas, artesanía, autoayuda, danza, humanidades, idiomas, imagen, informática, mantenimiento físico, técnicas orientales y música, con el objetivo de ofrecer a los vecinos una programación que les permita ampliar sus conocimientos y satisfacer sus inquietudes culturales y de ocio.

Comedor y cafetería en Usera

En el distrito de Usera, por último, se han aprobado prestaciones directas para el servicio de comedor y cafetería en los siete centros municipales de mayores del distrito. El contrato tendrá una duración de 24 meses prorrogables, desde el próximo mes de abril, y un gasto plurianual de 721.000 euros, un 45,9 % más que en la licitación anterior.

Los objetivos de este servicio son fomentar la convivencia en los centros de mayores para evitar el aislamiento, proporcionar una dieta compensada con nutrientes adecuados para cada usuario (los productos serán de comercio justo), prevenir situaciones de riesgo de malnutrición y sus consecuencias sobre la salud y la autonomía de las personas mayores y evitar riesgos de accidentes domésticos en personas vulnerables derivados de la preparación de comidas. El servicio incluye las comidas ordinarias y extraordinarias y el servicio de cafetería, todo ello con garantías de calidad de los productos, conservación y preparación.

5,8 millones para mantener servicios en equipamientos de cuatro distritos más

Además, la Junta de Gobierno municipal ha autorizado hoy un total de 5,8 millones de euros más para mantener diversos servicios en equipamientos municipales de Chamberí, Moncloa-Aravaca, Vicálvaro y Barajas.

En concreto, se han autorizado 1,2 millones para prorrogar el contrato de servicios de auxiliares de información, control de accesos y atención al público en edificios adscritos al distrito de Chamberí; 2,4 millones para el contrato de servicios de conserjería, atención al público y control de entradas en equipamientos adscritos a Moncloa-Aravaca; 1,4 millones para el contrato de servicios de mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al distrito de Barajas durante los años 2026 y 2027; y 716.500 euros para prorrogar el contrato de servicios de auxiliares de información, recepción de público y control de accesos de las instalaciones del distrito de Vicálvaro.