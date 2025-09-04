Estos son los tres distritos de Madrid donde más crece el precio de la habitación

Recta final para conseguir alquilar una habitación antes de que comience el curso universitario en España. Y uno de los puntos donde más estudiantes se acumulan es la Comunidad de Madrid, especialmente en la capital por las facilidades de ocio que conlleva. El auge de los precios y la falta de una política de vivienda eficiente ha convertido estos días en una búsqueda rauda para los jóvenes.

Según un análisis de LIVE4LIFE, compañía especializada en el alquiler de habitaciones para estudiantes, los distritos donde más ha aumentado el precio por m2 son Villa de Vallecas, Latina y Tetuán. “Esto refleja que las zonas de la capital más allá de la M-30 se están convirtiendo en el alojamiento de todos los que no pueden afrontar la gran subida de precios que hay en la zona centro”, indica Alberto Añaños, CEO de la compañía. “El distrito de Villa de Vallecas está bien comunicado con Metro y Renfe con el centro, y hay mucha vivienda nueva, por lo que es una opción en auge”, subraya.

Dicho análisis también refleja cuáles son los distritos más caros. Muy por encima de todos está el barrio de Salamanca, donde el metro cuadrado ya se encuentra en los 26,3 euros el m2. Le sigue Chamberí con 25,5 por m2 y el distrito Centro con 25 m2. Pese a las cifras, en estas zonas también ha habido incremento. Un 11%, 10,2% y 9,3% respectivamente.

“Los estudiantes tienen varias opciones. Buscar habitación en la zona más céntrica posible con un precio más alto pero con un acceso inmediato a las zonas de ocio, u optar por la llamada periferia a precios más asequibles y donde el tiempo de transporte sea algo mayor”, explica Añaños.

El experto, además, subraya la importancia de que los propietarios pongan en el mercado sus viviendas. “Los estudiantes son inquilinos fiables y seguros. No hay impagos ni riesgo de okupación. Con el tiempo se han convertido en el inquilino más deseado”, destaca.

Según datos internos de LIVE4LIFE, el 90% de los inquilinos que alquilan habitaciones son jóvenes de 18 a 25 años. También destaca el 6% de 26 a 35 años, En edades más avanzadas es menos habitual, aunque la crisis de la vivienda está abriendo también mercado en dichos tramos. Añaños asegura que este tipo de alquileres puede aumentar un 20% la rentabilidad del propietario.

Según los datos de la compañía, el precio medio de una habitación en España es de 420 euros en 2025. En ciudades como Madrid aumenta hasta los 550, mientras que en Alicante ha subido hasta los 340 euros, en Granada también hasta los 290, y misma tendencia alcista en Valencia (400 euros al mes) y Sevilla (350 euros al mes).