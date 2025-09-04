Madrid gasta 179 euros por persona menos en servicios sociales que la media de España, denuncia CCOO

El sindicato CCOO ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, de preferir «gastar el dinero en intereses de los bancos que en políticas sociales para los ciudadanos».

Según los datos que se han hecho públicos, ha asegurado la secretaria general de CCOO Madrid Paloma López, la condonación de la deuda de la región que está ofertando el Gobierno central sería de 8.644 millones de euros. Esto supone el 21,8 por ciento de la deuda total de Madrid, que asciende a 39.651 millones de euros en 2025. Significa así que Madrid paga en intereses de la deuda 1.071 millones de euros en 2025 y, que manteniendo el tipo de interés, con la quita la Comunidad solo pagaría 837 millones de euros, o que supone un ahorro de 233 millones de euros en intereses para la Comunidad de Madrid.

«Significa que, por ejemplo, esos 233 millones de euros podrían engrosar los presupuestos de políticas sociales, de vivienda o de investigación. Pero la Comunidad prefiere pagar intereses a los bancos que gastar el dinero en políticas sociales», inciden desde CCOO.

López ha realizado estas declaraciones en la presentación del ‘Observatorio Social de las Personas Mayores 2024’, elaborados por las Federaciones de Pensionistas estatal y de Madrid. «Año a año el gasto en políticas públicas de la Comunidad de Madrid va descendiendo», ha subrayado López. Así, en el año 2024 «nos encontramos con que se ha reducido el gasto en políticas sociales públicas un 1,9% con respecto al año anterior»: en 2023, el gasto por habitante en servicios sociales de la Comunidad de Madrid fue de 405 euros frente a los 584 euros de media estatal, 179 euros menos.

«Estamos ante una falta a de planificación estratégica que hace que Madrid gaste por habitante 405 millones de euros al año por habitante, mientras que la media estatal está en 584 millones de euros. por habitante. La Comunidad más rica de España es la que menos invierte en políticas sociales». Todo esto obedece, ha dicho la secretaria general de CCOO Madrid, a «la falta de inversión presupuestaria y a la política fiscal de la Comunidad de Madrid».

Desde CCOO lamentan-ha dicho Paloma López- que las políticas de la Comunidad de Madrid «vayan en deterioro de los servicios públicos, de la ciudadanía y sobre todo de los sectores más vulnerables, como las personas mayores, y que su estrategia política únicamente esté basada en el desgaste del gobierno central. El Gobierno de la Comunidad de Madrid se olvida de la ciudadanía madrileña y gobierna en su contra».

Paloma López ha hecho un «llamamiento claro a que la Comunidad de Madrid realice una mayor inversión y deje ya de estar en una disputa permanente con el Gobierno central, y que empiece a hacer políticas para la ciudadanía madrileña».