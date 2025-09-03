BarajasDistritos

‘Agosto contigo’ permite disfrutar a 500 personas al día de la piscina y la sala de musculación del CDM Barajas

Alrededor de 500 personas han disfrutado a diario de la apertura extraordinaria de la piscina y la sala de musculación del Centro Deportivo Municipal Barajas gracias al programa ‘Agosto contigo’. La iniciativa de la Junta Municipal de Barajas, que este año ha cumplido su segunda edición, ha facilitado alternativas de ocio saludable a los vecinos del distrito en el mes veraniego por excelencia.

El concejal del distrito, Juan Peña, ha visitado hoy el centro, donde ha realizado un balance positivo de ‘Agosto contigo’: “Siempre pensamos que el deporte no puede parar, que es una rutina para muchos de nuestros vecinos y por eso apostamos por abrir las puertas ya el año pasado. El resultado fue muy bueno y este agosto hemos ampliado la apertura del centro hasta lo técnicamente posible”, ha recordado.

Para el concejal, “los datos hablan por sí solos”, al registrarse durante esta campaña una media de 283 personas a diario en la piscina, con un total de 4.238 usos en la primera quincena del mes. A ello, se suma una media de 204 personas por jornada en la sala de musculación, con un total de 4.886 usos desde el 8 de agosto. Además, se ha triplicado el uso de las pistas exteriores al pasar de las 324 horas en 2024 a 1.040 en 2025, gracias a la ampliación del horario hasta las 21:00 h los sábados y domingos y hasta las 22:00 h en días laborables.

Peña ha mostrado su compromiso para seguir mejorando este centro deportivo en los próximos meses con la renovación y ampliación de sus vestuarios y para dar continuidad al programa ‘Agosto contigo’ el próximo año.

