Un hombre de 49 años grave tras caer desde 9 metros en Ciudad Lineal (Madrid)

Un hombre de 49 años de edad ha resultado herido grave tras caer al vacío desde una altura de 9 metros cuando se encontraba trabajando en la reforma de una fachada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los hechos han ocurrido pasada la 1 de la tarde de este miércoles, 3 de septiembre, en un edificio de viviendas ubicado en la calle de la Virgen del Portillo, en Ciudad Lineal. Por causas que aún se investigan, un operario de 49 años que trabajaba en la reforma de la fachada ha caído del andamio desde una altura de 9 metros.

Como consecuencia del brutal golpe contra el suelo, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid han estabilizado y trasladado a la víctima al Hospital Ramón y Cajal, donde ha ingresado en estado grave.

Agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.