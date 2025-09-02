Prohibida la manifestación convocada por Vox frente al centro de menores de Hortaleza (Madrid)

La Delegación del Gobierno en Madrid ha dictado en el día de hoy resolución por la que se prohíbe la concentración registrada por Vox ayer lunes en esta Delegación, y que pretendía celebrarse hoy, a las 18:30 horas, ante el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en la Plaza de Santos de la Humosa, bajo el lema “Vecino: exige seguridad”.

Los informes policiales recabados advierten del «riesgo elevado de alteración del orden público» y de la posibilidad de «incurrir en un delito de odio». Asimismo, señalan desde Delegación del Gobierno, se han tenido en cuenta los graves hechos ocurridos la noche del pasado domingo, cuando dos individuos encapuchados agredieron a varios menores migrantes no acompañados (menas) en las inmediaciones del Centro de Acogida de Hortaleza, resultando uno de ellos hospitalizado. Estos hechos están siendo investigados por la Policía Nacional.

En base a estos hechos, y tras el análisis del expediente y de los informes de seguridad, la Delegación ha dictado resolución de prohibición con el objetivo de «proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor.»

Se considera que el lugar elegido —las inmediaciones del centro, que constituye el domicilio habitual de los menores— «vulneraría su derecho a la intimidad y a un entorno seguro, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Por tanto, se prioriza la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro».

La Delegación del Gobierno recuerda que el ejercicio del derecho de reunión «no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas».

La legislación permite prohibir una manifestación cuando, «de forma razonada, se estima que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito o generar alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes». La protección de los derechos de la infancia y la prevención de todo tipo de violencia «constituyen una obligación prioritaria de los poderes públicos».

«Lo hacemos porque nadie lo hace»

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha expresado su solidaridad con la niña de 14 años brutalmente violada en Hortaleza por un mena. Abascal ha anunciado que VOX ha convocado una manifestación de repulsa para este martes: “lo hacemos porque nadie lo hace, ni partidos, ni ONGs, ni hay minutos de silencio, ni hay minutos de televisión, ni hay portadas para algunos asuntos”.

Asimismo, el líder de VOX ha advertido de que España «está siendo víctima de una invasión ilegal impulsada por intereses políticos y económicos». Y, en referencia al barco Open Arms, ha asegurado que “colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa”. “Ya he dicho qué es lo que había que hacer con ese barco: confiscarlo y hundirlo. Y si parece muy drástico, se puede simplemente confiscar y volver a utilizar para llevar de vuelta a todos los que están viniendo ilegalmente a nuestra patria”, ha hecho hincapié.

En su intervención, Abascal también se ha referido a la actitud del Partido Popular, subrayando que VOX no respaldará presupuestos que mantengan las políticas migratorias actuales. “Nuestra estrategia es muy clara: no habrá presupuestos ni viabilidad de gobiernos que no cambien el rumbo de sus políticas migratorias. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Suponemos que va a intentar seguir estafándonos, va a intentar seguir engañando”, ha subrayado.

En este sentido, el presidente de VOX ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de incurrir en contradicciones en materia migratoria: “El PP de Madrid quiere colocar un centro de menas en Fuenlabrada, pero no en Pozuelo. Nosotros no tenemos contradicción ninguna: queremos a esos menores en Marruecos con sus padres”.