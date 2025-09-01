Un juez ordena el internamiento cerrado del mena acusado de violar a una niña en Hortaleza (Madrid)

Un juez madrileño ha ordenado el ingreso en un centro de internamiento en régimen cerrado del chico de 17 años de edad y nacionalidad marroquí, residente en el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados (mena) del distrito de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid, acusado de violar a una niña de 14 años de edad y nacionalidad española en un parque cercano.

Así lo ha acordado el magistrado tras pasar este lunes el menor a su disposición y a petición de la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid. Los hechos por los que se le imputa un delito de agresión sexual ocurrieron sobre las 2 de la madrugada de este sábado, 30 de agosto, en el parque Isabel Clara Eugenia, ubicado frente al centro de menores hortalino.

Por su lado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que remitirá el caso de este menor inmigrante a la Delegación del Gobierno para que proceda a «su reagrupamiento familiar conforme a la legislación vigente» y ha subrayado que ha remitido ya 37 expedientes de menores a Delegación ante «la imposibilidad de su integración».

Violación a una niña

Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la madrugada de este sábado, 30 de agosto, en el parque Isabel Clara Eugenia, ubicado frente al centro de menores. Al parecer, y según la denuncia de la víctima, la chica había quedado con una amiga en ese lugar, acudiendo acompañada de dos menas (menores extranjeros no acompañados) marroquíes del centro de acogida, que es de régimen semiabierto.

La amiga que vino con los dos chicos se marchó con uno de ellos, con el que mantendría una relación, dejando a la víctima con el otro, de 17 años de edad. A continuación, ha señalado en la denuncia, el chico marroquí intentó besarla y manosearla pero ante la negativa de ella, empleó la fuerza: la arrastró a unos matorrales, la tiró al suelo, la desnudó y la agredió sexualmente con penetración vaginal.

Sin embargo, los gritos desesperados de la niña alertaron a los vecinos, que sobre las 2 de la madrugada llamaron a la Policía Nacional. Agentes del cuerpo acudieron inmediatamente, encontrando a la chica totalmente conmocionada, con los pantalones bajados y manchada de sangre, procediendo a buscar al agresor, que había huido.

Tras ser localizado por varias patrullas de la Policía Nacional, el presunto violador opuso mucha resistencia, siendo reducido y detenido, para posteriormente ser trasladado al Grupo de Menores de la Policía Judicial (GRUME) y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Al parecer, el chico lleva varios meses internado en este centro y regresó el viernes por la noche para cumplir la hora de cierre de las 22:30 horas, aunque se escapó de madrugada escalando la tapia.

Por su lado, la víctima fue asistida inicialmente por los policías y por su abuela, que salió de casa preocupada a buscarla al ser ya tarde, y atendida posteriormente por sanitarios del SAMUR-Protección Civil, activando el protocolo de agresiones sexuales y siendo trasladada al Hospital de La Paz para evaluación.

