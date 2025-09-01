Encapuchados asaltan y golpean a varios menas junto al centro de acogida de Hortaleza

Un grupo de encapuchados han asaltado esta noche de domingo a lunes, 1 de septiembre, a dos menores extranjeros no acompañados (menas) de nacionalidad marroquí y a un adulto que se encontraban en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid, dejando a uno de ellos herido no grave.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche de este domingo cuando, tal y como ha indicado esta mañana de lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, varios encapuchados «asaltaron y golpearon» a dos menores migrantes y a un adulto que les acompañaba mientras les insultaban, teniendo que ser trasladado al hospital uno de los menores.

Uno de los agresores portaba un palo. Francisco Martín ha incidido en que aquellos que cometan estos delitos les caerá encima «toda la intensidad policial» a la par que ha subrayado que «los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio».

Violación a una niña

Este suceso se produce apenas 24 horas después de que un chico de 17 años de edad y nacionalidad marroquí, residente en el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados (mena) del distrito de Hortaleza fuera detenido acusado de violar a una niña de 14 años de edad y nacionalidad española en un parque cercano.

Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la madrugada de este sábado, 30 de agosto, en el parque Isabel Clara Eugenia, ubicado frente al centro de menores. Al parecer, y según la denuncia de la víctima, la chica había quedado con una amiga en ese lugar, acudiendo acompañada de dos menas (menores extranjeros no acompañados) marroquíes del centro de acogida, que es de régimen semiabierto.

La amiga que vino con los dos chicos se marchó con uno de ellos, con el que mantendría una relación, dejando a la víctima con el otro, de 17 años de edad. A continuación, ha señalado en la denuncia, el chico marroquí intentó besarla y manosearla pero ante la negativa de ella, empleó la fuerza: la arrastró a unos matorrales, la tiró al suelo, la desnudó y la agredió sexualmente con penetración vaginal.

Sin embargo, los gritos desesperados de la niña alertaron a los vecinos, que sobre las 2 de la madrugada llamaron a la Policía Nacional. Agentes del cuerpo acudieron inmediatamente, encontrando a la chica totalmente conmocionada, con los pantalones bajados y manchada de sangre, procediendo a buscar al agresor, que había huido.

Tras ser localizado por varias patrullas de la Policía Nacional, el presunto violador opuso mucha resistencia, siendo reducido y detenido, para posteriormente ser trasladado al Grupo de Menores de la Policía Judicial (GRUME) y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Al parecer, el chico lleva varios meses internado en este centro y regresó el viernes por la noche para cumplir la hora de cierre de las 22:30 horas, aunque se escapó de madrugada escalando la tapia.

Por su lado, la víctima fue asistida inicialmente por los policías y por su abuela, que salió de casa preocupada a buscarla al ser ya tarde, y atendida posteriormente por sanitarios del SAMUR-Protección Civil, activando el protocolo de agresiones sexuales y siendo trasladada al Hospital de La Paz para evaluación.