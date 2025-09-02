El PSOE denuncia falta de plazas escolares y aulas en barracones en El Cañaveral

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado que en el barrio de El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, hay más de 5.700 niños en edad escolar y apenas se van a ofertar 88 plazas en el único colegio público, donde solamente hay 4 aulas para niños de 3 años.

Así lo ha indicado esta mañana de martes, 2 de septiembre, en la visita a colegios de El Cañaveral: «hay un abandono institucional por parte de la presidenta de la Comunidad, con la complicidad de Almeida que, en lugar de presionar al Gobierno de Ayuso, cede parcelas para colegios privados”.

«El único colegio concertado de la zona va a empezar el curso en barracones. El alumnado comenzará las clases con obras y ruido», ha criticado, añadiendo que «para el PP la educación es un negocio, una mercancía que están privatizando a costa de los vecinos y las vecinas de Madrid».

Maroto ha reclamado al alcalde José Luis Martínez-Almeida y a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso “que se comprometan con quienes residen en El Cañaveral a terminar las obras del colegio público y garanticen el número de plazas necesarias”.

Ha exigido al alcalde que «no ceda ninguna parcela pública más para la privada mientras no haya suficientes plazas públicas para los niños y las niñas de Madrid”. “Le decimos a Almeida que deje de pensar en su futuro, en si quiere seguir o no siendo alcalde, mientras las familias están desesperadas”, ha concluido la portavoz socialista en el Ayuntamiento.