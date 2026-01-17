Comunidad

Madrid finaliza la restauración de dos humedales del Parque Regional del Sureste dañados por temporales

La Comunidad de Madrid ha finalizado la restauración de dos humedales situados en el Parque Regional del Sureste que están incluidos en la Red Natura 2000, dedicada a la conservación de la biodiversidad. Se trata de las lagunas de Velilla, en el municipio de Velilla de San Antonio, y de Soto de las Juntas, en la localidad de Rivas-Vaciamadrid.

Estos trabajos han permitido reparar los daños que se habían producido a causa de los temporales y de las posteriores inundaciones de marzo de 2025. En las láminas de agua de Velilla se habían erosionado y deteriorado las orillas y la talanquera, así como estropeado la cubierta del observatorio de aves, al que acuden con frecuencia los aficionados a esta práctica. Esta última ya ha sido reparada y también se ha instalado una nueva talanquera que evitará desplazamientos de tierras en caso de abundantes lluvias.

En Soto de las Juntas se habían provocado arrastres de gravilla y se había dañado el camino entre el río y la laguna, que quedó intransitable. Las labores de restauración han facilitado acondicionar el badén de entrada y crear un nuevo trazado de 80 metros de longitud y 2,5 de ancho, facilitando el acceso.

Ambos espacios cuentan con una gran riqueza de biodiversidad y están incluidos en la Zona de Especial Conservación Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. Además, Soto de las Juntas también forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves Cortados y Cantiles de los Ríos Jarama y Manzanares.

Mediante la mejora de los dos terrenos, a la que se ha destinado 33.100 euros, se favorece la presencia de fauna y flora autóctonas. Asimismo, todas las acciones se han llevado a cabo respetando a los animales y su período de reproducción, a fin de no afectar a la llegada de las crías.

