Una mujer de 50 años grave tras ser apuñalada en Usera

Una mujer de 50 años de edad y nacionalidad española se encuentra ingresada con pronóstico grave tras ser atacada con un objeto punzante esta medianoche de viernes a sábado, 17 de enero, en el distrito madrileño de Usera. El suceso tuvo lugar en el interior de una zona verde situada en el Camino de Perales, a la altura del número 108, y al parecer el agresor sería su expareja.

El aviso se registró alrededor de las 23:40 horas. Al parecer la mujer estaba sentada en un banco del parque con una amiga cuando fue atacada por el individuo, también de 50 años de edad y nacionalidad española, agrediéndola supuestamente con una botella rota por la espalda. Tras el ataque, el agresor huyó a la carrera dejando a la mujer malherida en el suelo.

Los primeros en llegar al escenario del incidente fueron los agentes de la Policía Nacional, quienes practicaron una primera asistencia de emergencia a la víctima. Ante la gravedad de una de las incisiones localizada en el cuello, los efectivos policiales emplearon gasas hemostáticas y parches provisionales para frenar la pérdida de sangre y evitar una hemorragia fatal.

Posteriormente, el equipo de SAMUR-Protección Civil se hizo cargo de la estabilización de la mujer. Según el parte médico, la víctima presentaba múltiples lesiones: heridas cortantes localizadas en el rostro, el cuello y una mano; y una rotura en el brazo que, según los indicios, podría ser compatible con un intento de defensa propia durante la agresión.

Tras ser estabilizada en el lugar, fue evacuada con carácter grave al Hospital 12 de Octubre. El traslado de la ambulancia contó con una escolta de la Policía Municipal de Madrid para garantizar la rapidez del trayecto ante la gravedad del estado de la víctima.

Sin detenciones por el momento

La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este suceso: dado que el presunto agresor es su expareja, se trataría de un nuevo caso de violencia de género. A pesar de establecerse un dispositivo de búsqueda, aún no se ha localizado al agresor.