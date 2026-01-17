Un motorista y un ciclista heridos graves tras colisionar en el distrito de Salamanca (Madrid)

Un violento choque entre una motocicleta y una bicicleta ocurrido esta madrugada de sábado, 17 de enero, en el distrito madrileño de Salamanca ha dejado a dos hombres heridos de gravedad. El siniestro tuvo lugar pasadas las 04:00 horas en la calle O’Donnell, dejando a ambos implicados inconscientes sobre la calzada, según han informado los servicios de emergencias de la capital.

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos de SAMUR-Protección Civil localizaron a las víctimas tendidas en el suelo, separadas por una distancia de unos 40 metros, lo que da muestra de la fuerza del impacto.

Tras las primeras maniobras de auxilio, este ha sido el balance asistencial: El motorista: Un varón de 43 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser intubado por los sanitarios antes de su traslado. El ciclista: Un joven de 25 años que también sufría un traumatismo craneoencefálico de carácter grave.

Ambos fueron estabilizados en el punto del accidente y evacuados de urgencia. El motorista fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón, mientras que el ciclista fue derivado al Hospital 12 de Octubre. Las ambulancias realizaron el trayecto bajo escolta de convoyes de la Policía Municipal de Madrid para agilizar la entrada en los centros hospitalarios.

Investigación abierta

Por el momento se desconocen las causas exactas que provocaron la colisión en una hora de escaso tráfico. La Policía Municipal de Madrid ha asumido la investigación del suceso y se encuentra realizando el atestado correspondiente para determinar las trayectorias de ambos vehículos y las posibles responsabilidades.