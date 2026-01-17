Madrid celebra el domingo de San Antón con talleres, exhibiciones, desfile y mercadillo

Los festejos en honor a San Antón, patrón de los animales, continúan este domingo 18 de enero en la ciudad de Madrid con una programación cargada de eventos diseñados para disfrutar en familia y, por supuesto, en compañía de las mascotas.

Tras las celebraciones iniciales, el Ayuntamiento de Madrid ha trasladado parte de la actividad institucional al Palacio de Cibeles, mientras que el ambiente más festivo y solidario se concentra en el corazón de Chueca. Las puertas del Palacio de Cibeles se abrirán a las 10:00 h para recibir a los primeros visitantes. La mañana estará marcada por un enfoque educativo y lúdico:

11:00 h: Inicio de los Talleres Infantiles , donde los más pequeños podrán aprender sobre el cuidado responsable de los animales.

Inicio de los , donde los más pequeños podrán aprender sobre el cuidado responsable de los animales. 12:00 h: Una actividad familiar central para integrar a ciudadanos de todas las edades.

Una central para integrar a ciudadanos de todas las edades. 13:00 h: El plato fuerte en esta sede será la exhibición de la Fundación Roncescan, conocida por su labor con perros de ayuda social, que mostrará las increíbles habilidades de estos animales y su importancia en el apoyo a personas con discapacidad.

Solidaridad y «glamour» perruno en Chueca

Simultáneamente, a las 13:00 horas, la Plaza de Chueca se llenará de vida con el esperado Desfile de mascotas y mercadillo solidario. Este evento, organizado por Aegal y Fulanita de Tal, tiene como objetivo no solo el entretenimiento, sino también la concienciación y la ayuda directa a protectoras.

En esta edición colaboran entidades como la Asociación Las Nieves, FULANITA Dog, Asociación Ayuba y Latidos Podencos, quienes estarán presentes en el mercadillo para recaudar fondos y promover la adopción. Se espera que decenas de perros de todas las razas y tamaños desfilen ante los vecinos en una de las citas más coloridas del calendario madrileño.

Las autoridades recomiendan el uso del transporte público para acceder a las zonas céntricas y recuerdan que la festividad de San Antón sigue siendo una oportunidad única para reivindicar a Madrid como una ciudad «pet-friendly» y comprometida con el bienestar animal.