El músico Bernardo Bonezzi se incorpora al callejero de Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, han inaugurado hoy un vial que lleva el nombre de Bernardo Bonezzi, en reconocimiento a su trayectoria artística y como homenaje a uno de los músicos más innovadores de la movida madrileña. La calle que hoy recibe el nombre de este intérprete y compositor es un vial de nueva creación que une la calle de Ofelia Nieto con la avenida del Santo Ángel de la Guarda. La denominación fue aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 16 de octubre.

En palabras de Rivera de la Cruz, con esta incorporación al callejero, “Madrid rinde homenaje a un creador esencial de nuestra cultura contemporánea”, un artista “cuya música forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones y del imaginario artístico de la ciudad”. Para el concejal de Moncloa-Aravaca, “Bernardo Bonezzi supo captar el espíritu de un Madrid más libre y diverso, que despertaba a una nueva etapa”. Dando su nombre a esta calle, ha señalado, “queremos subrayar cómo su música ha dejado una huella que sigue inspirándonos décadas después”.

Conocido como ‘el Mozart de la movida madrileña’, Bernardo Bonezzi fundó el grupo Zombies con tan solo 13 años. En 1980, la banda alcanzó su popularidad con Groenlandia, tema que se convirtió en el himno de toda una época. Dos años más tarde, el grupo se disolvió y Bonezzi orientó su carrera hacia la composición, iniciando una estrecha colaboración con Pedro Almodóvar en películas como Laberinto de pasiones (1982), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), Matador (1986), La ley del deseo (1987) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).Su trayectoria como compositor continuó en series de televisión como Farmacia de guardia, dirigida por Antonio Mercero, colaborando también con directores de cine como José Luis García Berlanga, Icíar Bollaín, Enrique Urbizu, Pedro Olea, Manuel Gómez Pereira o Agustín Díaz Yanes. Con este último, obtuvo el Premio Goya a la mejor música original en 1995 por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y la medalla a la mejor música original del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2001 por Sin noticias de Dios.