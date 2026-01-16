La Comunidad de Madrid activa el nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales

La Comunidad de Madrid ha activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de nevadas, especialmente en la zona de la Sierra. Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, esta información se ha trasladado a ayuntamientos y organismos oficiales para su conocimiento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene activado hasta este sábado el aviso de nivel amarillo por nevadas en la zona de la Sierra con acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros. El aviso está activo desde las 12:00 horas de este viernes y hasta las 09:00 horas del sábado. La cota de nieve se sitúa en los 900 metros de altitud.

Ante esta situación, las recomendaciones que hace la Dirección General de Emergencias para los conductores es que se informen antes de iniciar viaje y sigan las actualizaciones de los pronósticos y avisos de la AEMET y de la Dirección General de Tráfico (DGT), así como información que Madrid 112 facilita a través de sus cuentas oficiales de Twitter @112CMadrid y Facebook.

Además de incidir en estas recomendaciones, desde el 112 se recuerda que no sólo es necesario llevar cadenas en el coche, sino también saber colocarlas. Es muy importante extremar la precaución al volante, aumentar la distancia de seguridad, moderar la velocidad y evitar los giros bruscos.

En caso de accidente, las recomendaciones pasan por señalizar el incidente, desconectar el motor del vehículo accidentado o inmovilizado y, si se registran heridos, sacarlos del habitáculo a menos que eso suponga mayor riesgo. Lo aconsejable en cualquier caso es esperar la llegada de los servicios de emergencia.

En estos casos de emergencia está a disposición de todos los ciudadanos la aplicación gratuita y de gran utilidad My112, disponible para teléfonos inteligentes con sistema iOS y Android. Esta app permite la localización con una gran precisión del lugar donde está ocurriendo la incidencia.