Madrid refuerza la regeneración urbana con un protocolo de actuación con el Centro Superior de Investigaciones Científicas

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha firmado hoy un protocolo general de actuación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), representado por el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, Carlos Closa, para establecer un marco de colaboración en materia de investigación y divulgación vinculada a la regeneración urbana.

El acuerdo permitirá desarrollar líneas de investigación y actividades de carácter cultural, educativo y científico orientadas a la mejora de la habitabilidad en los espacios exteriores de los entornos urbanos, en sintonía con los objetivos del Plan Regenera Madrid, y se articulará a través del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción y la Dirección General de Regeneración Urbana del Área de Políticas de Vivienda.

El protocolo establece un marco de colaboración para el desarrollo de futuras actividades conjuntas de investigación y divulgación, entre las que se incluye la recogida y análisis de datos sobre las propiedades termo-ópticas de materiales urbanos empleados en obras municipales, así como el impulso de estudios y proyectos vinculados a la rehabilitación y mejora de los espacios exteriores en entornos urbanos.

Asimismo, contempla la realización de actividades culturales y educativas de difusión del conocimiento científico en materia de regeneración urbana, el asesoramiento recíproco y el intercambio de información en ámbitos de interés común relacionados con el desarrollo tecnológico y la innovación aplicada a la ciudad. Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Madrid refuerza su apuesta por integrar el conocimiento científico en las políticas urbanas y avanzar, junto a instituciones de referencia como el CSIC, hacia una ciudad más habitable, sostenible y preparada para afrontar los retos actuales y futuros.

