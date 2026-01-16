Más de 160 detenidos por incidentes violentos en el fútbol

Agentes de la Policía Nacional han realizado un total de 162 detenidos, presuntamente vinculados a grupos radicales en el ámbito futbolístico, durante la primera mitad de la temporada 2025-2026. Estas detenciones se enmarcan en 15 operaciones de investigación desarrolladas en diversas provincias españolas.

Las operaciones, lideradas por expertos en violencia en el deporte de las áreas de Información de la Policía Nacional, se iniciaron a raíz de diversas reyertas y otros altercados violentos entre grupos ultras del fútbol. Esos hechos sucedieron principalmente con ocasión de eventos deportivos, pero también en otros incidentes sin motivo de ningún partido.

A los arrestados se les imputan presuntos delitos que van desde desórdenes públicos, riña tumultuaria y lesiones hasta delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas y la pertenencia a grupo criminal, dado que muchos de estos colectivos actúan bajo estructuras jerarquizadas y con premeditación en sus acciones violentas.

El perfil predominante de los detenidos corresponde a varones, de entre 18 y 40 años, con antecedentes previos en delitos relacionados con el orden público, y vinculados a facciones radicales de distintas ideologías.

Prevención estratégica: neutralización de «quedadas»

Además de las detenciones por hechos ya consumados, la Policía Nacional subraya la eficacia de su estrategia preventiva. La labor de los grupos de Información ha permitido detectar y desactivar numerosos enfrentamientos planificados entre grupos ultras rivales.

Estas intervenciones preventivas desarrolladas gracias a la coordinación entre servicios policiales, el seguimiento de los desplazamientos de radicales a otras ciudades y su posterior interceptación, identificación y control, han evitado varios enfrentamientos. Con ello se ha logrado proteger no solo a los aficionados que acuden pacíficamente a los estadios, sino también al resto de la ciudadanía y evitar daños en el mobiliario público. En varios de estos dispositivos se han incautado objetos peligrosos como defensas extensibles, bengalas, material pirotécnico y protectores bucales, confirmando la naturaleza violenta de estas reuniones.

Un ejemplo destacado tuvo lugar el 1 de noviembre de 2025, con motivo del partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla C.F. en Madrid. La actuación conjunta de la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información y los servicios de Seguridad Ciudadana permitió impedir el enfrentamiento violento entre los grupos ultras “Frente Atlético” y “Biris Norte”. Además se localizó abundante material, oculto entre matorrales en una zona frecuentada por el Frente Atlético, que sería presuntamente utilizado para agredir a su rival.

Otro dispositivo relevante se desarrolló el 30 de noviembre de 2025, dos días antes del encuentro entre el Sevilla C.F. y el Real Betis Balompié. La Policía Nacional tuvo conocimiento de una “quedada” entre “Biris Norte”, “United Family” y “Supporters Gol Sur”. La rápida activación de las unidades de seguridad ciudadana permitió detener a catorce radicales e intervenir material destinado a la reyerta.

Prevención en partidos internacionales y en categorías inferiores

Gracias a la colaboración entre servicios policiales de diferentes países, a nivel internacional también se ha logrado impedir enfrentamientos violentos entre grupos ultras deportivos.

Así sucedió con motivo del partido de Conference League que enfrentó al SK Slovan Bratislava y el Rayo Vallecano que tuvo lugar en Eslovaquia el día 28 de noviembre de 2025 cuando, las unidades de Información de la Policía Nacional, facilitaron datos relevantes a los servicios policiales de Eslovaquia sobre el desplazamiento de miembros de ¨Bukaneros¨ a Bratislava y que a la postre frustraría el probable enfrentamiento entre estos y el grupo radical ¨Ultras Slovan¨, de ideología extrema opuesta.

La labor preventiva también se extiende a categorías inferiores y otros deportes. Así, un dispositivo reforzado en el partido entre el Talavera Club de Fútbol y el Club Deportivo Careño, celebrado el 30 de noviembre de 2025 en Talavera de la Reina (Toledo), permitió neutralizar un enfrentamiento violento entre aficionados radicales de ambos equipos. Durante el operativo se incautó abundante material que sería utilizado en la reyerta.

La Policía Nacional recuerda que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a comportamientos extremistas y violentos. Asimismo se destaca la implicación de otras instituciones y organismos como la unidad de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado o LALIGA.