Madrid incrementa un 1,5% las retribuciones de su personal municipal

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a propuesta de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha acordado aprobar un incremento retributivo del 1,5 %, este año 2026, para todo el personal al servicio del Ayuntamiento, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Se trata de una medida adoptada de acuerdo con el reciente Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y que supone un incremento adicional al del 2,5 % que la Junta de Gobierno acordó el pasado 11 de diciembre con efectos de 1 de enero de 2025.

Una vez acordado este nuevo incremento de 1,5 %, así como su efectividad desde el 1 de enero de este año, el abono se hará efectivo a partir de la nómina del mes de febrero de 2026, en la que incluirá, además, la cuantía correspondiente a enero, para todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid, aproximadamente 40.000 personas. La medida tendrá un coste aproximado de 44 millones de euros, una cantidad ya presupuestada en el capítulo 1 de gastos de personal para el presente ejercicio.

Asimismo, los empleados del sector público municipal recibirán en la nómina de este mes de enero el incremento retributivo del 2,5 % correspondiente al año pasado con efectos de enero de 2025, una medida que tendrá un coste aproximado de 56 millones de euros.