La huelga médica en Madrid obliga a suspender 300 cirugías y 650 pruebas en su primera jornada

El conflicto sanitario en la Comunidad de Madrid se recrudece. La huelga de 24 horas convocada para este miércoles y jueves por el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME) —integrado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL— y la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) ha impactado directamente en la actividad hospitalaria de la región, dejando un balance de miles de pacientes afectados.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la primera jornada de huelga (miércoles 14 de enero) obligó a la suspensión de 300 intervenciones quirúrgicas y 650 pruebas diagnósticas. Además, la Administración regional informa de que más de 7.600 pacientes no pudieron ser atendidos en sus consultas programadas debido a la ausencia de los facultativos.

En cuanto al seguimiento de la protesta, el departamento que dirige Fátima Matute ha cifrado la participación entre el 9,5% y el 10% del personal en los distintos turnos. Las cifras registradas durante la mañana de este jueves, segundo y último día de paros, se mantienen en niveles prácticamente idénticos.

El foco del conflicto: Un Estatuto Marco propio

El epicentro de las movilizaciones, que incluyeron una manifestación nacional desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad este miércoles, reside en la exigencia de un Estatuto Médico específico. Los convocantes denuncian que la normativa actual no reconoce la «responsabilidad y trascendencia» de su labor y critican la infrarrepresentación de los médicos en las mesas de negociación. Bajo el lema «Sin un Estatuto Médico no hay sanidad», el colectivo demanda:

Reforma de las guardias: Reducción progresiva de la jornada complementaria hasta un máximo de 12 horas consecutivas, logrando que estas horas computen para la jubilación.

Reducción progresiva de la jornada complementaria hasta un máximo de 12 horas consecutivas, logrando que estas horas computen para la jubilación. Mejoras en el SERMAS: Regulación de la sobrecarga en Atención Primaria y hospitales mediante programas voluntarios de absorción y el aumento del precio de la hora de guardia.

Regulación de la sobrecarga en Atención Primaria y hospitales mediante programas voluntarios de absorción y el aumento del precio de la hora de guardia. Jornada de 35 horas: Equiparación con otros sectores públicos para garantizar la conciliación familiar.

Reivindicaciones laborales y jubilación

SIME y APEMYF instan a la Comunidad de Madrid a blindar los derechos de los médicos independientemente de los acuerdos estatales. Entre sus peticiones clave destaca el mantenimiento del tercio de la jornada para tareas no asistenciales (investigación y formación), la financiación de estas actividades y la garantía de que cualquier movilidad del personal sea siempre voluntaria.

Asimismo, solicitan la aplicación de coeficientes reductores que permitan el retiro anticipado de los profesionales, argumentando que la actual carencia estructural de médicos no puede suplirse a costa de recortar los derechos de los trabajadores.