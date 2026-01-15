Aprobado el convenio que transformará El Corte Inglés de Méndez Álvaro en oficinas, equipamientos y zonas verdes

La Junta de Gobierno municipal ha autorizado hoy la firma del convenio urbanístico de gestión para la ejecución del ámbito ‘Nuevo Sur-Méndez Álvaro’ en Arganzuela. De esta forma, el Ayuntamiento da un paso más en la tramitación de una iniciativa que permitirá la transformación de la parcela que ocupaba el Corte Inglés de Méndez Álvaro en un polo de atracción de actividad económica, además de la construcción de una nueva zona verde y de un equipamiento para los vecinos de este distrito, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior.

El objeto de este proyecto es precisamente incrementar las dotaciones públicas en Arganzuela. De hecho, aproximadamente el 72 % de la superficie de la parcela que ocupaba el centro comercial hasta su cierre tendrá ahora un uso dotacional público, concentrándose en el resto de la superficie de este suelo la edificabilidad destinada a servicios terciarios en su clase de oficinas. En paralelo, el Ayuntamiento permite la mejora de las condiciones ambientales, paisajísticas y espaciales de esta parcela y su entorno.

Con el convenio autorizado hoy por el Gobierno municipal, el Ayuntamiento de Madrid y el actual propietario de la totalidad de la parcela dan cumplimiento a la necesidad de articular este instrumento que recoge las condiciones en las que ha de producirse el cumplimiento de los deberes de cesión y cuestiones como la necesidad de diseñar un proyecto unitario para las obras de edificación y urbanización o la fórmula para financiar la futura zona verde.

El ámbito ‘Nuevo Sur Méndez Álvaro’, creado formalmente tras su aprobación en 2024, comprende 11.811 m2 de suelo que albergaban en ese momento un gran centro comercial construido en 1992. Se avaló entonces su demolición y la división de la parcela en dos. La primera, de uso dotacional de servicios colectivos tiene 8.500 m2 de superficie y estará dividida, a su vez, en dos fincas, una cuya calificación será de zona verde y otra que será destinada a un equipamiento para los vecinos de Arganzuela. La última planta bajo rasante pasará a estar ocupada por un aparcamiento asociado al nuevo equipamiento.

La puesta en marcha de una edificación dotacional integrada en la zona verde tiene como objetivo configurar este espacio como un parque de distrito y poner en valor el entorno de la parcela para su transformación. De hecho, el parque urbano se situará en el extremo suroeste para servir de elemento central en torno al cual se organicen la edificación pública y la torre de oficinas. Esta ubicación contribuirá a que la orientación de la zona verde sea la adecuada en términos de soleamiento y para generar nuevas conexiones alrededor de estos terrenos. El proyecto permitirá resolver la conectividad entre las calles de Kentia y de la Retama, además de la renaturalización de todo el entorno, en línea con el impulso que el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad está llevando a cabo en materia de sostenibilidad y en la aplicación de medidas que supongan un fomento de la biodiversidad y la creación de zonas verdes en entornos urbanos. Para ello, contará con una masa de arbolado significativa que introduzca especies locales.

En la segunda parcela, de titularidad privada y de 3.311 m2, se ubicará el aprovechamiento lucrativo resultante. Sobre este suelo, se edificará una torre de oficinas con un máximo de 27 plantas. El expediente viene respaldado por los informes de la Dirección General de Gestión Urbanística, la Asesoría Jurídica, la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General.