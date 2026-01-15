EMT Madrid y la Universidad de Navarra firman un convenio de colaboración en materia de formación e investigación

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, en calidad de presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), ha firmado hoy un convenio con el director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra (TECNUN), Francisco Planes, para colaborar conjuntamente en materia de formación e investigación con el fin de fomentar y crear todo tipo de actuaciones relacionadas con la ingeniería en el transporte.

Con este convenio, cuya vigencia es de dos años prorrogables, ambas entidades se comprometen a posibilitar el uso de instalaciones propias para eventos de carácter divulgativo, técnico, formativo o social que tanto EMT Madrid como TECNUN consideren de interés. Además, el acuerdo también posibilitará la presencia de estudiantes en las jornadas de formación e información que EMT Madrid lleva a cabo en sus centros de trabajo, así como el establecimiento de otro tipo de colaboraciones en ámbitos como convocatorias públicas de programas de colaboración universidad-empresa en el ámbito de investigación y desarrollo.

El acuerdo marco, asimismo, deja la puerta abierta a futuras vías de colaboración entre las partes en el ámbito de la investigación y el desarrollo de tesis doctorales o proyectos de fin de grado/máster. En este sentido, el convenio viene a sellar el compromiso de EMT Madrid y TECNUN con la necesidad de fortalecer las relaciones universidad-empresa para que redunden en una empresa más competitiva y en una universidad más en sintonía con las necesidades del sector servicios y el industrial.

TECNUN es el campus tecnológico de la Universidad de Navarra, una escuela de ingeniería que, desde 1961, combina docencia de vanguardia e investigación multidisciplinar y tiene una fuerte vinculación con el mundo de la industria.