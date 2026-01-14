Muere un hombre en una céntrica sauna de Madrid: detenido su acompañante con un arsenal de drogas

Un hombre de 46 años de edad falleció durante la mañana de este miércoles, 14 de enero, en el interior de una sauna gay situada en la calle de Valverde, en el distrito madrileño Centro. El deceso se produjo tras sufrir una crisis cardiorrespiratoria irreversible en una de las salas del establecimiento, ubicado concretamente en el número 32 de la citada vía.

La emergencia saltó alrededor de las 10:30 horas, momento en el que los servicios de asistencia recibieron una llamada alertando de que un cliente se encontraba inconsciente. Hasta el lugar se desplazaron de urgencia dotaciones del SAMUR-Protección Civil, cuyos sanitarios practicaron maniobras de reanimación sin éxito, confirmando finalmente el fallecimiento del hombre en el mismo local.

En el momento de los hechos, el fallecido se encontraba junto a otro hombre de 36 años y nacionalidad búlgara, quien terminó arrestado por los agentes de la Policía Municipal. La detención se produjo por un presunto delito contra la salud pública, después de que los efectivos policiales localizaran en la estancia diversas sustancias estupefacientes y comprobaran que el acompañante portaba una cantidad de droga que excedía el límite permitido para el consumo propio.

Según informaron fuentes de la investigación, el detenido ocultaba entre sus pertenencias varias dosis de mefedrona, comprimidos de éxtasis o MDMA, frascos de cristal con una sustancia blanca y distintos envoltorios de pequeño tamaño con otros narcóticos.

Mientras la Policía Municipal tramitaba el arresto del ciudadano búlgaro, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Allí se le realizará la autopsia para concretar las causas de la muerte y determinar si el fallecimiento está vinculado al consumo de las sustancias incautadas en la escena.