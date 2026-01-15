Unos renovados jardines en Madrid para sensibilizar sobre el uso abusivo de las pantallas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha visitado esta mañana los jardines de Gregorio Ordóñez, situados en la calle del Príncipe de Vergara 68, recientemente remodelados por la Junta Municipal de Salamanca con una inversión cercana a los 84.000 euros.

La obra ha consistido en la mejora de la seguridad del espacio y de la salubridad de los usuarios, principalmente, niños y mayores. Para ello, se ha procedido a un cambio en el cerramiento del espacio, incorporando al parque parte del paseo existente, lo que evita su uso indebido.

Tras las obras, el nuevo espacio, denominado zona de encuentro generacional, incluye un tablero de juego para favorecer la cohesión entre los usuarios de cualquier edad. Además, se han instalado bancos de hormigón con forma de cubo y se ha creado una zona de arenero para juegos. Asimismo, se ha añadido un parterre en la linde con los locales de hostelería, que actuará como barrera visual de vegetación.

Además, Almeida ha inaugurado, en los jardines, la escultura ‘Resetéate y Vive’, obra de la artista Claudia Stilianopoulos, para sensibilizar sobre el uso abusivo de las pantallas en niños y adolescentes, iniciativa de Aldeas Infantiles SOS y fundaciónSOL que estará expuesta hasta el 17 de abril. La Junta Municipal de Salamanca organizará actividades con alumnos y profesores de centros educativos del distrito para concienciar sobre la hiperconectividad de los menores.