Más Madrid se moviliza por el Cercanías en el barrio de Rejas tras el respaldo unánime del Pleno

El Grupo Municipal Más Madrid ha consolidado una estrategia institucional y social para dar respuesta a las demandas de movilidad del barrio de Rejas, en el distrito de San Blas-Canillejas. El concejal Miguel Montejo ha detallado las líneas de trabajo que la formación está siguiendo para conseguir que la red de Cercanías llegue finalmente a esta zona de la capital, que actualmente cuenta con una población de 20.000 habitantes y graves carencias en su conexión con el transporte público.

Según ha manifestado la formación madrileña, Rejas se mantiene como uno de los barrios peor comunicados de la ciudad. El concejal Miguel Montejo ha señalado directamente a la gestión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, afirmando que ni la administración regional ni la municipal están cumpliendo con sus competencias en esta materia.

Como ejemplo de este déficit, el grupo municipal destaca la situación de la línea 167 de la EMT, que cuenta con una frecuencia que califican de «irrisoria». Esta falta de alternativas directas y eficientes provoca situaciones extremas, como la de los estudiantes del barrio que llegan a emplear hasta dos horas de trayecto para alcanzar sus centros universitarios. Ante esta dificultad, gran parte de los vecinos se ven obligados a desplazarse por sus propios medios hasta los municipios de Coslada o Vicálvaro para poder utilizar allí las redes de Metro o Cercanías.

Cronología de la reivindicación

La ofensiva de Más Madrid para revertir este aislamiento se ha articulado en tres ejes fundamentales durante los últimos meses. El pasado 12 de noviembre, el portavoz adjunto del grupo en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, realizó una visita oficial al barrio para comprobar de primera mano las dificultades que sufren los residentes.

Posteriormente, el 19 de noviembre, la formación llevó una proposición formal al Pleno de San Blas-Canillejas. En dicha sesión, se solicitó que la Junta Municipal diera traslado a la administración correspondiente de la necesidad urgente de construir una estación de Cercanías en Rejas. La iniciativa logró un respaldo institucional total al ser aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el distrito.

Movilización ciudadana y nexo con el Gobierno central

Tras el éxito en el pleno, el grupo municipal inició el 20 de noviembre una campaña de recogida de firmas para canalizar el apoyo vecinal y presionar a las autoridades competentes. Miguel Montejo ha subrayado que el objetivo es que esta reivindicación histórica deje de ser ignorada.

Más Madrid ha manifestado su intención de trabajar directamente con el Gobierno de España para facilitar la llegada de la red ferroviaria al barrio frente a la inacción de las administraciones locales. La formación se ha comprometido a ejercer de puente entre los vecinos de Rejas y Renfe, actuando como interlocutor para asegurar que el proyecto de la nueva estación sea atendido por el Gobierno de coalición y se convierta en una realidad lo antes posible.