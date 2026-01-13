La jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Gregorio Marañón, galardonada en los ‘Premios Liderazgo Sanitario’

La jefa del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ha sido reconocida como ‘Mejor Médico de Pediatría en el ámbito clínico en España’ en la III edición de los ‘Premios Liderazgo Sanitario’. Estos galardones, organizados por el Observatorio de Salud (ODS) y Estudio de Comunicación, reconocen la excelencia profesional y el liderazgo sanitario en nuestro país. Además, se han consolidado como una referencia en el ámbito de la salud al destacar el talento, la innovación y la contribución social de profesionales, hospitales y proyectos sanitarios de las Comunidades Autónomas.

Rosa Rodríguez, jefa del Servicio de Pediatría del Marañón ha sido distinguida como Mejor Médico de Pediatría en el ámbito clínico en España en los Premios Liderazgo Sanitario 2025. En esta tercera edición, el proceso de selección ha contado con una evaluación rigurosa y objetiva, respaldada por la votación de 10.876 médicos y la deliberación de un jurado integrado por 30 destacadas personalidades del sector sanitario, científico y de la comunicación.

La categoría en la que ha sido distinguida Rosa Rodríguez premia a los mejores profesionales sanitarios. En concreto, se han seleccionado a los cinco mejores en el ámbito clínico e investigador de 16 especialidades médicas de nuestro país, entre ellas Cardiología, Oncología Médica, Medicina Interna, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Psiquiatría o Pediatría. La selección de los finalistas responde a la valoración directa de la comunidad médica, que ha destacado su trayectoria, capacidad asistencia, liderazgo y aportación en el avance de su especialidad.

Este reconocimiento pone en valor la labor de la doctora Rosa Rodríguez y su compromiso con una asistencia pediátrica de excelencia, basada en la evidencia, la humanización de los cuidados y la innovación clínica. «Es un premio a la labor diaria de un equipo multidisciplinar que no sólo se dedica a la atención clínica, sino que también promueve la investigación, la formación continua y la mejora constante de la calidad asistencial» ha destacado la jefa del Servicio de Pediatría del Marañón. Además, consolida el posicionamiento del Hospital Gregorio Marañón como centro de referencia en el ámbito materno-infantil, tanto a nivel nacional como internacional.