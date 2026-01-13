Madrid, centro mundial del turismo en la 46ª edición de FITUR

Madrid volverá a convertirse en la capital mundial del turismo con la celebración de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que refuerza el papel de la ciudad como gran punto de encuentro internacional del sector y como hub global de conocimiento turístico. FITUR, que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, reunirá a 10.000 empresas participantes, 161 países y 111 representaciones oficiales, diez más que en la edición anterior. Como novedad, se incorpora el Pabellón del Conocimiento, un espacio destinado a analizar los grandes retos del sector, compartir ideas y dibujar el futuro del turismo a escala global. Está previsto que esta nueva edición genere un impacto económico superior a los 500 millones de euros en Madrid.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado durante la presentación de la feria que “FITUR consolida Madrid como la ciudad en la que se piensa y se diseña el turismo del futuro”. En este sentido, ha subrayado que “el nuevo Pabellón del Conocimiento refuerza el liderazgo de Madrid como capital internacional del debate turístico, situándonos en el centro de las tendencias, la innovación y la inteligencia en destino”.

Maíllo ha señalado que “Madrid llega a FITUR 2026 en un momento de consolidación turística, con un modelo responsable que apuesta por la descentralización, las experiencias y el turismo de negocios y que busca generar valor para la ciudad y para los madrileños”.

México, mercado de referencia para Madrid

México será el país socio de FITUR 2026, una elección que refuerza la estrecha relación turística, cultural y económica que mantiene con Madrid. El país norteamericano es, actualmente, el quinto mercado emisor de turistas para la ciudad y uno de los destinos estratégicos en la proyección internacional de Madrid.

Entre enero y noviembre de 2025, la capital ha recibido 296.556 visitantes mexicanos, un 2,34 % más que en el mismo periodo del año anterior, con 705.164 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 2,23 %. Estos datos consolidan México como un mercado clave, caracterizado por una alta fidelidad y un fuerte interés por la oferta cultural, gastronómica y de experiencias urbanas de la ciudad.

La conectividad aérea entre Madrid y México refuerza este vínculo estratégico, con vuelos directos que conectan la capital con Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y Monterrey, operados por cinco aerolíneas. Esto sitúa a Madrid como una de las principales puertas de entrada a Europa del mercado mexicano.

En palabras de la concejala delegada de Turismo “México es un socio natural para Madrid, un mercado estratégico con el que compartimos idioma, cultura y una forma de entender el turismo como experiencia y motor de desarrollo”. Maíllo ha señalado que “la elección de México como país socio de FITUR 2026 destaca el enorme potencial del turismo para seguir generando oportunidades entre ambos territorios”.