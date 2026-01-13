Un cupón de la ONCE conmemora los 30 años de cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha participado hoy en la presentación del cupón de la ONCE del miércoles 14 de enero, que conmemora los 30 años de cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid. Acompañado por el delegado de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, María Teresa Rodríguez, Fernández ha descubierto la imagen de este cupón, del que se comercializarán cinco millones de unidades.

Esta acción permitirá difundir por toda España la política de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria que el Consistorio madrileño inició de forma pionera en el año 1995 y que se ha consolidado en el tiempo. En la última década, el Gobierno municipal ha destinado 74 millones de euros a 246 proyectos que han tenido un impacto positivo en más de 4,2 millones de personas. Así, se han mejorado las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad, se han protegido los derechos humanos y se ha favorecido el desarrollo sostenible en diferentes territorios de Latinoamérica, África, Oriente Próximo, Asia y Europa.

La emisión de este cupón conmemorativo pone el broche final a las acciones con las que el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado el 30 aniversario de sus políticas de cooperación internacional descentralizada. En 2025, se llevaron a cabo encuentros con representantes diplomáticos, entidades y organizaciones internacionales de países en los que se desarrollan los proyectos, se lanzó una campaña institucional para dar a conocer esta labor y se hizo un recorrido por los ’30 años de solidaridad madrileña’ a través de una exposición que albergó el Centro Cultural Clara del Rey-Museo ABC.