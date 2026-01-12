Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid

El Real Madrid C.F. ha anunciado esta tarde mediante un comunicado oficial la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Según detalla la entidad, la decisión se ha tomado de «mutuo acuerdo» entre ambas partes, cerrando así su ciclo al frente de la plantilla madridista.

A pesar de la interrupción del proyecto deportivo, el club ha querido subrayar el estatus de Alonso dentro de la historia blanca. «Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid«, reza el comunicado, destacando que el técnico ha representado en todo momento los valores de la institución.

El Real Madrid ha hecho hincapié en la buena relación que se mantiene entre el técnico y la directiva, asegurando que el club «siempre será su casa».

Agradecimiento al cuerpo técnico

La salida no afecta solo al primer entrenador, sino que implica también la marcha de sus colaboradores directos. El club ha expresado su gratitud tanto a Alonso como a todo su equipo técnico por el trabajo y la dedicación mostrados durante su estancia en el cargo. Finalmente, el comunicado concluye con un deseo de «mucha suerte» para todos ellos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Por el momento, el club no ha facilitado información sobre quién ocupará el banquillo de forma interina o definitiva, a la espera de nuevos movimientos en la dirección deportiva.