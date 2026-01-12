Pedro Sánchez asiste al inicio de los derribos de la Operación Campamento para construir 10.700 nuevas viviendas

Este lunes, 12 de enero, han dado comienzo las demoliciones de los edificios del Ministerio de Defensa existentes en los terrenos de la futura Operación Campamento, el macro desarrollo urbanístico por el que se edificarán 10.700 nuevas viviendas, de las cuales más del 65% contará con algún tipo de protección (VPPL, VPPB y en régimen de alquiler).

Al acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del Acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, en la carretera de Extremadura, 394, han asistido en presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo ha subrayado el cambio de etapa que supone este avance: «Hace cuatro años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy pasamos de las palabras a los hechos. Hoy, por fin, empieza a construirse un nuevo barrio en nuestro país». Sánchez ha insistido en que esta actuación no es un anuncio aislado, sino el comienzo de una transformación urbana real: «No venimos a presentar un plano o a prometer un futuro; lo que venimos es a iniciar las obras».

El nuevo barrio contará con un total de 10.700 viviendas, las cuales serán íntegramente asequibles y de titularidad pública. El presidente ha destacado que el objetivo es «blindarlas de la especulación» para evitar que se repitan modelos de gestión anteriores. «Queremos garantizar que quien necesita una vivienda la tenga y que, además, la mantenga», ha afirmado Sánchez, recalcando la importancia de que la vivienda «deje de ser el rehén del lado más salvaje del mercado».

El papel de «Casa 47» y la regulación del alquiler

El presidente ha puesto en valor la creación de Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda. Según Sánchez, esta herramienta será fundamental para consolidar un parque público «que haga de la vivienda algo más accesible para la gente de a pie, sobre todo para los jóvenes».

En un tono más crítico, Sánchez ha denunciado la situación actual del mercado, señalando que «algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias». Ante esta situación, ha advertido que el Gobierno «va a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país» para frenar lo que califica como «abusos».

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha comparado su modelo con las políticas de las últimas décadas, denunciando que gran parte de la vivienda protegida construida en democracia ha acabado privatizada o en manos de fondos de inversión. «Nosotros hemos venido a hacer justo lo contrario: a proteger lo público», ha sentenciado.

Operación Campamento

En septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana iniciaron los contactos para llevar a efecto este propósito. Gracias a la estrecha colaboración entre la Administración central y municipal desde entonces, los terrenos en desuso de Campamento se preparan para albergar en los próximos años 10.700 nuevas viviendas, de las cuales, más del 65 %, contará con algún tipo de protección (VPPL, VPPB y en régimen de alquiler).

El objeto de la Operación Campamento es recuperar los suelos sin uso de las antiguas instalaciones militares para satisfacer las demandas de vivienda y dotaciones locales y singulares, integrando y articulando la propuesta con los espacios metropolitanos y regionales contiguos (Pozuelo de Alarcón y Alcorcón).

El APE 10.23 se localiza en el extremo suroeste del casco urbano de Madrid, dentro del distrito de Latina y con el paseo de Extremadura como eje longitudinal en su tramo comprendido entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, dentro de los barrios de Campamento (al norte) y Las Águilas (sur). El arroyo Valchico -afluente del Meaques, que atraviesa la Casa de Campo y desemboca en el Manzanares- marca el límite al norte del sector.

La Operación Campamento es una de las actuaciones de regeneración urbana más importantes del país. La superficie total de este nuevo desarrollo es de 2.110.206 m2, un espacio similar al ámbito que ocupa Madrid Nuevo Norte (230 hectáreas). La edificabilidad para uso residencial es de 1.134.994 m2, permitiendo construir 10.700 viviendas, de las que el 65 %, 7.000 viviendas, contarán con algún tipo de protección: 3.800 viviendas se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 viviendas en régimen de alquiler. Las 3.700 viviendas restantes serán para construir vivienda libre. Del resto del ámbito, 93.340 m2 de edificabilidad se reservarán para comercio y 59.048 m2 para oficinas.

La superficie para redes públicas es de 1.563.420 m2. Entre los principales usos se encuentra la red local de servicios urbanos (viarios interiores), para la que se dedican 560.980 m2; para espacios públicos arbolados habrá 210.872 m2; para la red local de equipamientos sociales, 180.904 m2; para zonas verdes se contempla destinar 154.169 m2; para usos dotacionales públicos se reservarán 147.719 m2, y para equipamientos sociales, 23.074 m2. Se mantendrán las instalaciones existentes del Servicio Geográfico del Ejército y Centro Militar de Veterinaria como dotaciones públicas.