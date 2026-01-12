Una anciana grave tras ser atropellada en el Barrio del Pilar (Madrid)

Una mujer de 80 años de edad ha resultado herida de carácter grave esta mañana de lunes, 12 de enero, tras sufrir un atropello cuando cruzaba la calle en el madrileño Barrio del Pilar. El accidente ha tenido lugar en la Avenida de la Ilustración, cerca de ‘Los Arcos’, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo.

Efectivos del SAMUR-Protección Civil se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos para atender a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico y una fractura ortopédica. Tras ser estabilizada, la mujer ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre para recibir atención especializada.

Una psicóloga del SAMUR ha atendido también a los dos ocupantes del vehículo implicado en el arrollamiento, ya que han sufrido sendas fuertes crisis de ansiedad ante lo ocurrido.

Investigación del siniestro

Según las primeras informaciones, el suceso se ha producido en un paso de peatones regulado por semáforos. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar la responsabilidad de las partes implicadas en el siniestro.