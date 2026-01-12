Sorprenden a un conductor con más de medio kilo de cocaína y 15 perfumes de lujo en Latina (Madrid)

Agentes de la Policía Municipal de Madrid, pertenecientes a la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Latina, han procedido a la detención de un varón de 37 años y origen dominicano tras descubrir una importante cantidad de sustancias estupefacientes en su turismo. La intervención se produjo el pasado 6 de enero, alrededor de las 18:15 horas, en las inmediaciones del número 80 de la Avenida de la Peseta, cuando una patrulla decidió interceptar el coche ante el comportamiento sospechoso y el evidente estado de nerviosismo que mostraba el conductor.

Durante el registro exhaustivo del automóvil, los efectivos policiales detectaron que la consola central del vehículo había sido alterada profesionalmente para albergar un compartimento oculto. En este doble fondo, los agentes localizaron tres paquetes que contenían un total de casi 600 gramos de cocaína. Junto a la droga se halló un bote de café con perforaciones, un método que los investigadores vinculan con el intento de neutralizar el rastro olfativo de la sustancia y así evitar su detección por parte de los perros especializados de la sección canina.

Además del hallazgo de los estupefacientes, la inspección del maletero reveló la presencia de 15 frascos de perfumes de alta gama. Debido a que el sospechoso no pudo presentar facturas ni acreditar la procedencia legal de estos artículos de lujo, los productos fueron intervenidos por los agentes.

El conductor, que ya contaba con antecedentes policiales derivados de una disputa previa con su pareja, fue arrestado en el acto como presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras la formalización de las diligencias policiales, el detenido y el material incautado han quedado a disposición de la autoridad judicial correspondiente para el esclarecimiento de los hechos.

Foto: Policía Municipal de Madrid.