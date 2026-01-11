Metro de Madrid también venderá productos del Teatro Real en su tienda

La Comunidad de Madrid vende productos oficiales del Teatro Real en la tienda de Metro de la estación de Ópera, la más cercana para los espectadores al gran coliseo operístico de la capital. Entre los artículos que se incorporan al catálogo del suburbano, y que están disponibles desde el pasado mes de diciembre, destacan tazas, botellas y velas decoradas con su logotipo, así como piezas pensadas para los amantes de la música y la cultura que deseen llevarse un recuerdo especial.

Esta iniciativa, fruto de un acuerdo con la Fundación del Teatro Real, nace con el objetivo de difundir su actividad y reforzar el vínculo entre el suburbano y el patrimonio artístico madrileño. Además, la estación de Ópera luce vinilos de gran formato en vestíbulos y pasillos, con imágenes icónicas del edificio y de algunas de sus producciones más destacadas, convirtiendo el espacio en un escaparate cultural para miles de viajeros.

Se convierte así en la primera marca invitada a la tienda de Metro, que próximamente incorporará artículos de otras entidades, ampliando su oferta y consolidándose como un punto de encuentro entre movilidad y arte. La estación de Ópera celebró su centenario el pasado mes de octubre. Con motivo de esta efeméride, la compañía metropolitana inauguró en su vestíbulo principal una nueva tienda de productos oficiales en diciembre, que se suma a las de Plaza de Castilla y Sol, así como a los puntos de venta situados en la exposición de trenes clásicos de Chamartín y en el museo Nave de Motores de Pacífico.

Para conmemorar estos cien años, el suburbano lanzó un artículo exclusivo en colaboración con la histórica chocolatería San Ginés: una churrera con chocolate y dos tazas decoradas, que se convirtió en uno de los productos más demandados por madrileños y turistas.

Historia y éxitos de la tienda de Metro

La tienda corporativa de Metro de Madrid comenzó su andadura en 2012. Desde entonces, ha ampliado su catálogo con libros, complementos para el hogar, artículos para niños y mascotas, e incluso piezas únicas procedentes de las estaciones, como la antigua señalética de Santiago Bernabéu, agotada en apenas media hora.

Entre ellos, destaca el jersey navideño, que cada año bate récords de ventas y se ha consolidado como un auténtico icono. Además de los establecimientos físicos, los usuarios pueden adquirirlos en la web oficial.