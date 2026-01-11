ASESCON alerta del riesgo de las «dietas milagro» tras los excesos navideños

Con el inicio del año y el fin de las festividades, la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha lanzado una advertencia urgente sobre el auge de las denominadas «dietas milagro». La organización señala que estos métodos, que prometen pérdidas de peso inmediatas y sin esfuerzo, carecen de evidencia científica y suponen un grave riesgo para la salud pública.

Según la asociación, estas dietas suelen caracterizarse por ser desequilibradas, al excluir grupos de alimentos esenciales. ASESCON explica que la pérdida de peso que generan suele corresponder principalmente a agua y masa muscular, en lugar de grasa corporal.

Además del impacto físico, se advierte de un perjuicio económico: muchas de estas pautas son promovidas por personas ajenas al ámbito de la nutrición que incitan a la compra de productos específicos con un coste elevado, cayendo en casos de intrusismo profesional. La asociación recuerda que la obesidad es un problema de salud serio vinculado a enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer, por lo que no debe tratarse bajo criterios puramente estéticos o comerciales.

Llamamiento a la Administración

La Asociación Española de Consumidores ha solicitado formalmente a las Administraciones Públicas que intervengan para frenar la difusión de estos remedios, especialmente en internet y redes sociales. Denuncian una «total inactividad» ante el intrusismo que pone en peligro a los ciudadanos y exigen medidas para garantizar la seguridad de los consumidores.

Recomendaciones

Como alternativa saludable, la organización recomienda: