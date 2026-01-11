El festival Inverfest y Lorena Álvarez protagonizan la programación musical de Contemporánea Condeduque

Contemporánea Condeduque, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, arranca la programación musical en enero con el ya tradicional festival Inverfest, que, desde hace varios años, es el centro de referencia de las propuestas musicales de autor y emergentes. Este año acogerá las actuaciones de Júlia Colom, Idoia, Soleado y Tiemei & Desilence, y en febrero, ya fuera del festival, se sumará la música de la cantautora Lorena Álvarez.

Conciertos de Inverfest en enero

Júlia Colom (sábado 17)

Ya establecida como una de las voces más singulares del momento, la propuesta de Júlia Colom (Valldemossa, 1997) es igual de personal que compleja. La artista ofrece un estilo de música pop fusión que combina sus raíces, la experiencia y la honestidad con una curiosidad artística que la lleva más allá de tendencias.

La música ha estado presente desde la infancia en su vida: el centenario Cant de la Sibil·la fue la primera canción que aprendió, con tan solo seis años, con su abuelo por maestro. Al cumplir los dieciocho, Colom se traslada a Barcelona para estudiar la carrera de canto, y es allí donde adquiere los conocimientos de jazz, composición y producción que hoy escuchamos en su obra.

Idoia (viernes 23)

Natural de Aramaio (Álava), Idoia se convirtió en 2021 en una de las mayores sorpresas de la escena musical del País Vasco. Con apenas 21 años, su primer trabajo, Ilun eta abar, contenía siete canciones que transmitían una madurez construida con arquitectura contemporánea, pero con el aroma de los clásicos.

Trabajos como Aulki jokoa, Munstroa o Viejo refranero mezclaban sin miedo raíz, folk, pop o bossa nova. Con esa carta de presentación, recorrió grandes escenarios y completó una gira con más de 60 conciertos por todo el País Vasco, Madrid, Cataluña y Aragón. Ahora, 18 meses después, aparece por sorpresa con De amar y desandar, en el que quiere transmitir sus vivencias y recuerdos desde la fragilidad, pero siempre con una mirada positiva hacia el futuro.

Soleado (viernes 30)

Soleado, el nuevo proyecto musical de Juanma Latorre (guitarrista y compositor de Vetusta Morla) y Ester Rodríguez (Amigos Imaginarios) presenta su álbum debut homónimo: Soleado (Esmerarte, 2024). Este concierto único en el Auditorio invita al oyente a un viaje introspectivo y sensorial que transforma el espacio en un refugio de contemplación sonora. El dúo fusiona la tradición del folclore español (jotas, coplas, tonadas de romería…) con sonidos actuales a base de teclados, bases electrónicas o guitarristas para ofrecer un soplo de luz en tiempos oscuros, conectando pasado y futuro con una sensibilidad extraordinaria.

Tiemei & Desilence (sábado 31)

Tiemei & Desilence descubre una experiencia única donde la música y el arte visual se fusionan para envolver todos los sentidos. Tiemei, el trío electrónico barcelonés formado por Betu, Mingu y Jan, presenta un sonido profundo y emocional que mezcla dream pop, post rock y new wave, con beats que invitan a moverse y letras íntimas y envolventes. A su lado, Desilence, estudio pionero en escenografía digital y live visuals desde 2005, aporta una propuesta visual hipnótica de geometrías en movimiento, mapping y arte generativo en tiempo real que hace vibrar el espacio.

Lorena Álvarez (sábado, 7 de febrero)

Compositora, productora e intérprete, también pintora, en los últimos años Lorena Álvarez se ha convertido en figura destacada de nuestra canción. El 7 de febrero estrena en Contemporánea Condeduque El poder sobre una misma, donde narra el proceso de una mujer que se rompe y se recompone.

Con la publicación de La Cinta (Sones, 2011), su primer LP Anónimo (Sones, 2012), el EP Dinamita (Producciones Doradas, 2014), el LP Colección de Canciones Sencillas (Primavera Labels /Universal Music, 2019) y el EP grabado junto a los Rondadores de la Val D´Echo (El Volcán Música, 2021), Lorena Álvarez irrumpió en la escena musical como un soplo de aire fresco.

De manera visionaria ha explorado y reivindicado las posibilidades de la música folclórica, consiguiendo traspasar los límites habituales de la música tradicional y situarla en un nuevo contexto en el que la contemporaneidad y la tradición pueden ir de la mano sin complejos. El poder sobre una misma es el sexto trabajo de la artista, el primero de la mano de Montgrí.