Barajas impulsa la renaturalización de patios escolares con un proyecto piloto en el CEIP Calderón de la Barca

El concejal de Barajas, Juan Peña, ha visitado hoy el CEIP Calderón de la Barca con motivo de la finalización de las obras de renaturalización de su patio escolar, una actuación que ha supuesto una inversión de 130.000 euros y que convierte a este centro en el primero del distrito en contar con un espacio educativo exterior renaturalizado.

La intervención ha permitido transformar una superficie de 376 metros cuadrados, anteriormente de caucho ya deteriorado y con problemas de sobrecalentamiento, en un entorno más sostenible y adaptado a las necesidades del alumnado. El nuevo patio cuenta con siete árboles, 40 arbustos y 27 plantas aromáticas que conforman un jardín sensorial pensado para estimular los sentidos y favorecer el aprendizaje en el exterior. También incorpora ocho nuevos juegos infantiles y la creación de un mini auditorio al aire libre, además de nuevos bancos, un aparcabicis y senderos de jabre, material natural que contribuye a reducir la temperatura del suelo.

Durante su visita, Peña ha destacado el carácter innovador de la actuación que, además de renovar la imagen del patio y aportar beneficios en términos de sostenibilidad, mejora el confort térmico y amplía las posibilidades de uso educativo del espacio. Asimismo, ha subrayado su condición de proyecto piloto en el distrito con vistas a su posible extensión a otros centros escolares. En este sentido, el distrito trabaja ya, en coordinación con las comunidades educativas, en nuevas líneas de inversión centradas en la reducción de las temperaturas en aulas y zonas de recreo.

Con esta actuación, sumada a las ejecutadas entre 2023 y 2025, la inversión total de la Junta Municipal de Barajas supera los 2,7 millones de euros en mejoras y acondicionamiento de los colegios públicos del distrito, lo que supone, hasta el momento, un incremento de más del 35 % respecto al mandato anterior.

