El Gobierno de Ayuso acusa al Central de dar a Madrid «la mitad» de recursos que a Cataluña para “financiar la fiesta independentista”

La Comunidad de Madrid ha reaccionado de forma contundente al nuevo sistema de financiación autonómica anunciado hoy por el Ministerio de Hacienda. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha denunciado que el modelo pactado con los grupos independentistas supone un agravio comparativo sin precedentes que perjudica directamente a los ciudadanos madrileños.

En una valoración oficial, Albert ha dirigido sus críticas más severas hacia la ministra María Jesús Montero, afirmando que está «a las órdenes de su amo». Según la consejera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para seguir alquilando unos días más dormir en La Moncloa, tiene que seguir cumpliendo con el independentismo».

La responsable de las finanzas madrileñas ha comparado la situación con el «Día de la Marmota», recordando que ya sucedió con la condonación de la deuda a Cataluña. «Era un acuerdo que tenían con ERC y luego, para que el resto no nos quejáramos, nos dieron las migajas», ha sentenciado.

«Desigualdad en los servicios públicos»

Desde el Ejecutivo autonómico denuncian que este sistema obligará a aportar más recursos de los impuestos de los madrileños para «financiar toda esta fiesta independentista». Según los cálculos de la Consejería, los ciudadanos de Madrid dispondrán de la mitad de recursos que los catalanes para sostener sus servicios públicos básicos.

Ante este escenario, Albert ha sido tajante: «No vamos a permitir de ninguna manera que a los madrileños se les dé menos recursos que a cualquier otro español». Asimismo, ha subrayado que la Comunidad utilizará «todos los recursos legales» a su alcance para evitar que un ciudadano tenga menos recursos por no ser «un español independentista», algo que ha calificado de «vergüenza».

«Fuegos de artificio» en el Congreso

Pese a la gravedad de la denuncia, la consejera ha tildado el anuncio de Hacienda como «fuegos de artificio». Albert ha recordado que cualquier modificación requiere cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y debe pasar por el Congreso de los Diputados.

«Saben de sobra que no tienen los apoyos para aprobar los Presupuestos, ni tampoco para modificar una ley orgánica tan importante como la LOFCA», ha concluido la consejera, cuestionando la viabilidad real de la reforma planteada por el Gobierno central.