Madrid recibiría 2.555 millones de euros más al año con la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha asegurado hoy el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo supondrá que la Comunidad de Madrid reciba 2.555 millones más al año, a partir de 2027, y se sitúe como la comunidad con más recursos por habitante ajustado, solo por detrás de Cantabria.

En rueda de prensa, ha expuesto en qué podría materializarse este incremento de recursos para fortalecer los servicios públicos de la región. Por ejemplo, este aumento supone casi duplicar el presupuesto de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, incrementar en un 80% los recursos de la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras o multiplicar por 4,6 el presupuesto de vivienda de 2026.

Asimismo, equivale a incrementar un 8,3% el presupuesto total de la región, un 10,6 % el presupuesto social, un 23% en Sanidad o duplicar el presupuesto en Atención Primaria; si se dedicara a Educación, equivaldría a contar con un 37% más, lo que serviría para hacer frente a la asfixia financiera actual que sufren las universidades públicas de la región.

En resumen, invertir en mejorar la calidad de vida de los madrileños a través del fortalecimiento de los servicios públicos y “nadie podría entender que el Gobierno autonómico se negara a gestionar estos mayores recursos que conllevan tantos beneficios”. Por ello, ha calificado de este de “un día muy importante y positivo para España y para la Comunidad de Madrid” en el que, por fin, se haya actualizado un modelo de financiación que llevaba caducado ya 13 años.

«Compromiso con Madrid»

Asimismo, ha defendido que “nunca la Comunidad de Madrid había recibido tantos recursos como con el Gobierno de Pedro Sánchez”, como demuestran las cifras: un 50 % más de recursos en los últimos 7 años y más de 43.000 millones que con los gobiernos de Mariano Rajoy; el ofrecimiento de la condonación de casi 8.000 millones y las mayores transferencias a cuenta de la historia.

Una tendencia que se mantendrá en el nuevo modelo que, además, tiene en cuenta la singularidad empresarial de la Comunidad de Madrid al ser una de las principales beneficiarias del nuevo mecanismo IVA Pymes, por el que las comunidades autónomas podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio. Esto supone una ventaja para una comunidad con un amplio y competitivo tejido empresarial de pymes.

De esta forma se reconoce la realidad del tejido productivo de la región y su esfuerzo en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que se avanza en una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal y se incentiva el desarrollo económico.

Beneficiaria del nuevo fondo climático

Ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones. Dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades, entre ellas, la Comunidad de Madrid.

«Blindar el Estado de Bienestar»

A la vista de la realidad de las cifras, el delegado del Gobierno ha destacado que se trata de un modelo que eleva los recursos del sistema autonómico para blindar el Estado de Bienestar y que beneficia al conjunto de comunidades autónomas, dado que todas contarán con la mayor financiación de su historia.

Además, garantiza, refuerza y amplia la solidaridad interterritorial. Estamos ante un modelo solidario, donde hay un trasvase de recursos de comunidades ricas a comunidades con menos recursos con una metodología transparente, justa y clara. La solidaridad interterritorial aumenta en 3.000 millones.

Por otro lado, refuerza la autonomía y la corresponsabilidad fiscal al incrementar los porcentajes de cesión de los dos principales impuestos: IRPF e IVA, y es más equitativo al reducir a la mitad las distancias actuales en financiación por habitante.