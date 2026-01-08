Incautados 30 machetes, 60 navajas y otras 150 armas en Madrid durante estas navidades: un 183% más que el año pasado

El dispositivo de seguridad y emergencias habilitado por el Ayuntamiento de Madrid durante las fiestas navideñas, que se ha desarrollado desde el pasado 22 de noviembre –cuando se encendieron las luces de Navidad– y hasta el martes que concluyó la festividad de Reyes, ha transcurrido con «normalidad» y ha arrojado un «balance positivo y efectivo pese a la gran afluencia de personas» que «han disfrutado de estas fiestas» en la capital (especialmente en su zona centro), ha explicado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en el balance del operativo realizado durante una visita a las oficinas centrales de Policía Municipal.

Sanz, acompañada por el concejal-presidente de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, por mandos policiales y por responsables de SAMUR-Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Madrid, entre otros, ha agradecido en primer lugar el trabajo de los miles de empleados municipales que han prestado servicio en la campaña para garantizar la normalidad: policías municipales, sanitarios, bomberos, agentes de movilidad, personal de limpieza, de transportes, etc.

Objetivos principales del dispositivo, cumplidos

La vicealcaldesa y delegada ha destacado que el dispositivo «ha cumplido con sus objetivos principales» de reforzar la seguridad ciudadana (en colaboración con Policía Nacional) y la seguridad vial, «minimizando los riesgos inherentes a la movilidad de personas y vehículos «mediante el refuerzo de la presencia policial en los lugares con concentraciones importantes para llevar a cabo una rápida respuesta en las situaciones que lo demandaran. También, el control de los establecimientos de hostelería y ocio y otros locales sujetos a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas (LEPAR) y dar respuesta a las emergencias acaecidas en la ciudad, en unas fechas en las que cientos de miles de personas han disfrutado de la capital y de la amplia variedad de actividades organizadas, muchas de ellas por el propio Ayuntamiento.

Para ello, el dispositivo ha contado con un refuerzo mínimo de 430 policías municipales cada uno de los días de diario (de lunes a jueves), incrementados en hasta los 800 agentes las jornadas con más afluencia: de viernes a domingo y las vísperas de los festivos (día del encendido, Black Friday, puente de La Constitución, etc.). SAMUR-Protección Civil, por su parte, ha desplegado en las zonas y días de mayor afluencia ambulancias y equipos a pie, en bicicleta y en moto para desplazarse ágilmente; y el Cuerpo de Bomberos de Madrid ha desplegado retenes preventivos para las citas navideñas más destacadas. Además, han prestado servicio más de un centenar de agentes de movilidad cada día, la Empresa Municipal de Transporte (EMT Madrid) ha aumentado la oferta de servicio de sus autobuses y el servicio municipal de limpieza ha cubierto los eventos navideños.

Durante esta campaña, y pese a la gran afluencia de gente registrada en todo el centro y en las zonas comerciales, Policía Municipal solo ha tenido que efectuar breves cortes de tránsito peatonal durante algunos momentos puntuales, en concreto del puente de la Constitución (en las calles Preciados y Carmen de acceso a la Puerta del Sol, antes de las proyecciones de los videomapping en la plaza a partir de las 19:00 horas) y el día del encendido de luces (22 de noviembre).

Los agentes, por otro lado, han repartido más de 16.000 pulseras a los niños a lo largo del dispositivo –dos terceras partes durante las cabalgatas– para que sus padres escribieran sus datos para encontrarles ágilmente en caso de extravío.

Seguridad ciudadana, vial y convivencia

En cuanto a los datos policiales, el incremento de la seguridad ciudadana ha sido uno de los principales fines del operativo navideño por parte de Policía Municipal: se han incoado 520 infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y 850 actuaciones en coordinación con Policía Nacional. Además, se han interpuesto unas 750 denuncias por consumo y tenencia de drogas.

En el ámbito de la seguridad vial, Policía Municipal ha realizado unas 14.200 pruebas de alcohol y drogas, tras desarrollar numerosos macrocontroles, además de unos 700 controles de transportes específicos (turísticos, discrecional y de mercancías perecederas), unas 300 denuncias a patinetes y otros vehículos de movilidad urbana (VMU) y unas 70 actas de medición de ruidos.

En materia de convivencia, Policía Municipal ha interpuesto más de 1.600 denuncias por consumir alcohol en la vía pública (el llamado ‘botellón’, unas cien de ellos a menores); más de 3.200 por venta ambulante ilegal, unas 1.500 por uso y venta de productos pirotécnicos (con la intervención de más de 400.000 unidades, entre bombetas, petardos de diferentes tipos, cohetes o bengalas) y 700 inspecciones en el ámbito de la LEPAR (espectáculos y actividades recreativas).

241 armas intervenidas

En el ámbito del dispositivo navideño, Policía Municipal de Madrid se ha incautado de un total de 241 armas, mayoritariamente blancas, la mitad de ellas en una intervención conjunta con la Guardia Civil y la otra mitad en diversas actuaciones desarrolladas por los policías municipales en el ámbito del operativo de Navidad.

En primer lugar, 108 de estas armas fueron incautadas en el transcurso de la campaña secundaria ‘Azul y Verde’, puesta en marcha por Policía Municipal con la Guardia Civil desde finales de noviembre. Esta intervención específica tuvo lugar el pasado 3 de diciembre, tras inspeccionar agentes de ambos cuerpos una armería, aprehendiendo en concreto 60 navajas, 30 machetes y otras armas ocultas hasta sumar esa cifra. En el marco de esa campaña con Guardia Civil también se ha controlado la venta de especies protegidas en puestos navideños, productos alimenticios en ferias de navidad y transportes de mercancías.

Las restantes 133 armas incautadas por Policía Municipal han sido en el desarrollo de distintas actuaciones en el marco del dispositivo de Navidad. Las 241 armas intervenidas en total contrastan con las 85 incautadas en la campaña navideña durante el año pasado (+183%). En este sentido, Sanz ha vuelto a subrayar la preocupación del Ayuntamiento por la presencia de armas blancas en las calles y por las reyertas acaecidas en el conjunto de la ciudad.

SAMUR-Protección Civil

En el ámbito del dispositivo navideño, los sanitarios de SAMUR-Protección Civil han prestado un total de 610 asistencias en las zonas con más afluencia de la ciudad, con 148 traslados en total. Se ha tratado de incidencias fundamentalmente menores: un 28 % por mareos, otro 25 % por caídas y un 6,3 % por crisis de ansiedad, además de alguna intoxicación etílica, etc.

Estas 610 asistencias han supuesto un 16 % más que las que prestaron los sanitarios municipales en la campaña de Navidad el año anterior (526), pero un 28,6 % menos que en la campaña de Navidad de hace dos años (855 asistencias). En el conjunto de las cabalgatas de Reyes celebradas en la ciudad, tanto la principal como las desarrolladas en los distintos distritos, SAMUR-PC ha atendido un total de 34 asistencias sanitarias, con ocho traslados.

Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Madrid, por su parte, ha realizado durante la campaña navideña un número de intervenciones similar a otros periodos del año, sin ser ninguna de ellas motivadas por las actividades y celebraciones propias de la Navidad.

De entre los eventos, la extinción de incendios, rescates e incidentes diversos, algunos relacionados con la sujeción o retirada de elementos decorativos de arbolado e iluminación navideña, incidentes todos ellos menores. Durante los días festivos más señalados no se ha producido un incremento notable de intervenciones, estando dentro de los parámetros habituales del resto de jornadas.

Bomberos de Madrid desplegó retenes preventivos para la celebración de preúvas y uvas en la Puerta del Sol, para los fuegos artificiales de fin de año, pascua militar y la participación del cuerpo en la cabalgata principal de Reyes del 5 de enero, tanto desfilando como mediante la activación de un retén preventivo.