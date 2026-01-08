Cuatro menores detenidos por atracos violentos con cuchillos en el sur de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro varones, menores de edad, como presuntos responsables de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de lesiones, cometidos durante los meses de octubre y noviembre del año 2025 en el sur de Madrid.

Los investigadores tuvieron conocimiento de varios hechos denunciados en las comisarías de Policía Nacional de las localidades de Fuenlabrada, Getafe y Alcorcón, en los que se daba cuenta de la entrada de varios individuos al interior de establecimientos portando cuchillos de grandes dimensiones. Tras intimidar a sus víctimas, lograban que estas les facilitasen el dinero de las cajas registradoras.

Cuatro robos en ocho días

El primero de los ilícitos penales se produjo el 24 de octubre de 2025 en un establecimiento de Fuenlabrada. Cuatro varones accedieron al local armados con cuchillos y amenazaron a la propietaria hasta que lograron sustraer el dinero de la caja registradora.

Dos días más tarde, el 26 de octubre, tuvo lugar el segundo robo en un local de Getafe. En esta ocasión fueron tres varones los que accedieron al interior de la tienda blandiendo armas blancas y, tras forcejear con el propietario, le propinaron una puñalada en la pierna, sustrayendo igualmente el dinero del establecimiento. El herido tuvo que ser atendido de urgencia por un indicativo sanitario y fue trasladado hasta un centro hospitalario, lugar donde suturaron la herida.

El 29 de octubre efectuaron el tercer robo con violencia e intimidación, de nuevo en la localidad de Fuenlabrada. Tres varones accedieron a la tienda y basándose en el mismo modus operandi, obtuvieron el dinero del interior de la caja registradora.

Finalmente, el 1 de noviembre, tuvo lugar el último hecho en el municipio de Alcorcón. Tres varones accedieron al interior del establecimiento portando armas blancas y amenazaron al propietario con herirle si no les aportaba la recaudación, llegando a poner uno de estos individuos el filo del cuchillo en el cuello de la víctima.

Identificación, localización y detención de los autores

Tras un arduo trabajo por parte de los grupos de investigación implicados, se identificó y localizó a los cuatro presuntos autores, menores de edad, siendo detenidos en el marco de un dispositivo policial que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2025. Los cuatro individuos fueron puestos a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial.